25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

La UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del nuevo fiscal Adrián Arribas, determinó el traslado de los 4 detenidos, a la Unidad 61 en Melchor Romero, en La Plata.

Por
Iara Daniela Ibarra

Iara Daniela Ibarra, una de las detenidas.

Te puede interesar:

Triple femicidio de Florencio Varela: dos de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género

La UFI de Homicidios de la jurisdicción, a cargo del flamante fiscal Adrián Arribas quien recibió el expediente completo de su colega Gastón Dupláa, ordenó el inmediato traslado de los acusados Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González.

otro detenido
Otro de los detenidos es trasladado a Melchor Romero.

Otro de los detenidos es trasladado a Melchor Romero.

Miguel Ángel Villanueva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, según se confirmó en las últimas horas, fue imputado , por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. La misma acusación le fue aplicada a su pareja, Iara Daniela Ibarra

Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara fueron considerados femicidios por el fiscal Arribas, delito por el que se puede recibir la pena de prisión perpetua. Villanueva e Ibarra fueron imputados por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

En tanto, Andrés Maximiliano Parra y Magalí Celeste González Guerrero, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado.

Quiénes son los 4 detenidos:

1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana, está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina. También es la presunta dueña de la vivienda, y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

detenidos femicidio
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Triple femicidio: seguirá el caso un fiscal especializado en homicidios y género

play

Un perito analizó si es posible identificar a los 45 participantes de la transmisión del triple femicidio

play

Triple femicidio de Florencio Varela: los 4 detenidos se negaron a declarar

play

Triple femicidio: uno por uno, quiénes son los cuatro detenidos

Las hermanas estaban bajo el cuidado de su abuelo al momento del incidente.

Mendoza: dos hermanitas murieron tras ser atropelladas por un colectivo

play

Triple femicidio en Varela: quién es Pequeño J, el presunto líder narco buscado por el crimen de La Matanza

Rating Cero

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.
play

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

El regreso de Pity Álvarez es un misterio.

Aseguran que Pity Álvarez no tocará en Vélez el 5 de diciembre

El músico recibió una nueva distinción por su legado con el rock argentino.

Konex de Brillante 2025: Charly García ganó el mayor premio a la música popular argentina

Guillermo Francella.

Guillermo Francella teme a los abucheos y duda en asistir a los Martín Fierro de televisión

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

La plataforma de streaming﻿ busca ganar la batalla de las series y películas.

Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre

últimas noticias

El Banco Central comenzó a acumular reservas.

Las reservas del Banco Central crecieron u$s317 ante una posible nueva compra del Tesoro

Hace 5 minutos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

En un giro inesperado, Trump advirtió que no permitirá que Israel anexe Cisjordania

Hace 1 hora
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 26 de septiembre

Hace 1 hora
play
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

Hace 1 hora
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre

Hace 1 hora