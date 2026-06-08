La curiosa revelación de Moria Casán por la muerte de María Rosa Fugazot: no pudo contener las lágrimas

La conductora dio la noticia al aire y recordó los momentos que trabajaron juntas. “Recordarla con mucho amor y respeto. Es una persona hermosa, buena gente. Estoy muy triste”, reconoció.

La muerte de María Rosa Fugazot conmocionó al mundo del espectáculo y Moria Casán fue una de las que se mostró muy a fectada por la noticia . En su programa contó la curiosa revelación que tuvo previo enterarse del fallecimiento de la actriz y no pudo contener las lágrimas.

El deceso de la actriz de 83 años se confirmó este lunes, y aunque está en investigación, las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a que habría ocurrido por causas naturales en su casa de Palermo. Una vez que se confirmara su muerte, la conductora comenzó La Mañana con Moria (El Trece) dando dicha información y se mostró visiblemente afectada, al punto tal que terminó quebrándose al aire.

“Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot . No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte ”, indicó la exvedette y sorprendió al reconocer que cuando se despertó presintió que “algo no estaba bien”. “Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa. A mí me gusta cuando llueve, a mí me gusta cuando hay sol. No sabía lo que me pasaba y dije: ‘Algo raro’. Y era esto. Qué bruja que soy ”, confesó.

En ese sentido, reconoció que entre ambas había una buena relación tanto que mantenían contacto, sobre todo tras la muerte del hijo de la actriz, el actor y productor René Bertrand, el 26 de junio de 2025. “ Era una divina persona. Se la va a extrañar muchísimo. Una grande del teatro. Te quiero, María Rosa. Siempre me estaba comunicando con ella desde que falleció su hijo”, señaló.

Puntualmente sobre la noticia de la muerte reconoció que le da “tristeza” porque “era una mujer increíble, una buena compañera, una actriz espectacular”. “Trabajé con ella en Sorpresas. No sé qué puedo decir de una persona tan hermosa como la Fugazot. Había sufrido la muerte de su hijo René hace un año, un dolor que no pudo superar”, agregó.

Sobre el final, no pudo contener las lágrimas y con la voz entre cortada rompió en llanto en plena transmisión: “Era una persona de bien. ‘Fugazeta’ querida, lo mejor para tu vida en otro plano. Estoy triste. Soy humana, aunque no parezca”.

Quién fue María Rosa Fugazot, una figura del mundo del teatro y la televisión argentina

María Rosa Fugazot vivió más de seis décadas de carrera que la consolidaron como una de las actrices más versátiles y longevas de la escena local. Nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, en el seno de una familia de artistas, en donde era hija de los actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot, y madre del actor René Bertrand y del cantante Javier Caumont.

Su debut en los escenarios llegó a los 15 años, pese a los obstáculos que se encontró en el camino desde la propia familia. A lo largo de su juventud se afirmó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro, compartiendo escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró.

Maria Rosa Fugazot

También desarrolló una faceta como cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, donde acompañó a Frank Sinatra Jr. junto a Tommy Dorsey, mientras que su paso por el teatro incluyó puestas como El jardín de las cerezas, La casa de Bernarda Alba, Chicago y Zorba el griego, entre muchas otras.

Su trayectoria acumuló un Martín Fierro de Oro en 2012 por su participación en la serie El Puntero y el galardón a la Trayectoria en los Estrella de Concert 2017, durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Su última aparición en pantalla fue en la serie Nada (2023), protagonizada por Luis Brandoni con participación especial de Robert De Niro, donde interpretó a Celsa, el ama de llaves cuya ausencia desencadena toda la trama.