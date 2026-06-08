Real Madrid va a la carga por Julián Álvarez: la millonaria oferta que le ofreció a Atlético de Madrid Ya con la cabeza puesta en el Mundial 2026, el delantero de la Selección sigue con la incógnita si dejará el conjunto Colchonero. Barcelona también había hecho un ofrecimiento por La Araña. Por Agregar C5N en









Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez en 120 millones de euros por su salida del club. X (@Atleti)

Pese a que Julián Álvarez está ya pensando en lo que será el Mundial 2026, su nombre resonó por toda España ya que Real Madrid estaría dispuesto en meterse en la pelea con Barcelona para quedarse con el campeón del mundo y prepara una oferta millonaria para acercarla a Atlético de Madrid.

En medio de la incertidumbre de cuál será el destino del delantero, trascendió que el conjunto culé había ofrecido 100 millones de euros a los dirigentes del Colchonero, pero los madrileños no solo lo desestimaron, sino que se burlaron en redes sociales tomándolo como risueña la oferta.

Ahora, parece que desde la Casa Blanca están dispuestos a quedarse con el ex – River y también preparan una suma que podría superar y acercarse al monto que pretenden los albirrojos: la Araña está tasada en 120 millones de euros, y el Madrid estudia presentar una oferta de 150 millones.

La oferta podría ser seductora para el equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone que supondría la mayor inversión de la historia del club blanco por un solo jugador, según reveló Sky Sports, que pone a Julián como “el gran tapado” de Florentino Pérez, reelegido como presidente.

Julián Álvarez “Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba. Y no es Haaland. Y no es de la Premier”, indicó el presidente y descartó categóricamente al noruego del Manchester City, por lo que el mismo medio dio a entender que se trata del argentino.