Qué dijo el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega sobre las horas previas al crimen

Quedó bajo investigación por presunto encubrimiento tras aportar detalles sobre los movimientos del principal acusado y del entorno donde se produjo el crimen de la adolescente cordobesa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba , sumó en las últimas horas un giro clave con la detención de Osvaldo Fassetta , acusado de presunto encubrimiento agravado . Antes de quedar arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón , el hombre brindó declaraciones públicas en las que reconstruyó las horas previas al crimen y relató cuáles fueron los últimos movimientos que compartió con el principal imputado, Claudio Barrelier .

Por qué la Justicia decidió detener a Osvaldo Fasseta, un ex barra brava de Instituto, por el femicidio de Agostina Vega

Durante una entrevista televisiva, Fassetta explicó cuándo abandonó la vivienda donde residía temporalmente junto a Barrelier. “ Me fui el sábado que ocurrió el hecho, a la mañana ”, aseguró. Según relató, durante esa jornada ambos se trasladaron a un complejo deportivo para participar de un encuentro de fútbol. “ Ese sábado a las 13.30 pedimos un Uber de la casa de Claudio hacia el complejo donde él juega al fútbol. Ahí nos encontramos con Agostina, Melisa y su hijo más chico de 7 años ”, recordó al describir los movimientos que compartieron antes de la desaparición de la adolescente.

Uno de los detalles que más llamó la atención en su testimonio estuvo relacionado con una conversación que observó entre la víctima y Barrelier. “ Agostina le pidió el número de teléfono a Claudio estando su madre al lado ”, afirmó. De acuerdo con su relato, la adolescente le dijo textualmente: “ Claudio no te olvides de pasarme tu número ”.

Fassetta sostuvo además que durante toda la jornada no percibió situaciones extrañas. “ Después hubo comportamientos normales, Claudio jugó al fútbol, estaban todos los chicos del equipo y no hubo ningún apartamiento ellos dos hacia ninguna parte del predio ”, manifestó.

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El ahora detenido aseguró que la última vez que vio a Barrelier fue esa misma tarde. “A las 19:30 nos fuimos del cumpleaños con Claudio hacia el lugar donde yo trabajo y Agostina, Melisa y el nene se fueron a su casa”, señaló.

Al referirse al día siguiente, cuando regresó a la vivienda, describió una situación que despertó su atención. “En la cama en la que yo dormía pusieron un acolchado blanco. Yo había dejado la cama tendida con colchas grises. No sé si la pusieron arriba o la habían cambiado”, declaró.

Sobre el desenlace de la causa, expresó: “En ningún momento pensé que fuera a tener un final como el que tuvo”. Y agregó: “Lo único que quiero es que se esclarezca, que se sepa la verdad y que se encuentre el culpable, que Agostina pueda descansar en paz y paguen los que tengan que pagar”.

Quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fassetta, de 47 años, es el segundo detenido en la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Según la información judicial conocida hasta este viernes, residía en una habitación ubicada dentro de la propiedad de barrio Cofico donde vivía Claudio Barrelier junto a su familia. Durante los primeros días de la búsqueda de la adolescente se presentó como testigo y colaboró con la reconstrucción de los movimientos previos a la desaparición.

En sus declaraciones públicas también describió cómo estaba distribuida la vivienda que hoy se encuentra bajo la lupa de los investigadores. Explicó que el acceso principal se realizaba a través de un portón de chapa y luego por otro de madera. “Ahí yo tenía mi habitación”, indicó al referirse al sector donde se alojaba. Además, mencionó la existencia de un living, una habitación en desuso, un baño, un patio interno, la cocina y los dormitorios ocupados por Barrelier, su pareja y su hija.

Fassetta también sostuvo que nunca observó actividades vinculadas a la comercialización de drogas dentro de la propiedad y relató cuál era la explicación que Barrelier le había dado sobre antecedentes judiciales que arrastraba desde años anteriores. Sin embargo, con el avance de la investigación, la fiscalía comenzó a analizar distintos elementos que derivaron en su detención por presunto encubrimiento, una medida que modificó por completo su situación procesal dentro del expediente.

Osvaldo Fasseta Fassetta había brindado declaraciones en disintintos medios.

Mientras la causa continúa bajo secreto de sumario, la Justicia intenta establecer si Fassetta tuvo algún grado de participación posterior al crimen o si colaboró de alguna manera para ocultar pruebas. Los investigadores consideran que sus movimientos, sus declaraciones y su permanencia en la vivienda durante las horas previas al asesinato pueden resultar determinantes para reconstruir qué ocurrió con Agostina Vega y definir las responsabilidades penales de todos los involucrados.