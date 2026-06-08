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Así fue la aclaración de Araceli González sobre la crisis con su pareja y su relación con Adrián Suar

La actriz despejó los rumores sobre un supuesto conflicto que había comenzado a circular entre ella y Fabián Mazzei.

Araceli González se refirió a la crisis de pareja que estaría atravesando con Fabián Mazzei. 

Araceli González se refirió a la crisis de pareja que estaría atravesando con Fabián Mazzei. 

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Araceli González desmintió los rumores de una crisis con Fabián Mazzei durante una comunicación en vivo con LAM.

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Fabián Mazzei aclaró los rumores de crisis con Araceli González y sorprendió a todos

  • La actriz explicó que la reconciliación con Adrián Suar surgió tras un proceso personal y familiar que atravesó en los últimos años.
  • Según contó, Mazzei apoyó desde el primer momento el acercamiento con el padre de su hijo Tomás Kirzner.

  • El actor también negó cualquier conflicto y aseguró que su prioridad es que Araceli y Suar puedan mantener una relación en paz.

El reciente reencuentro entre Araceli González y Adrián Suar en el estreno de la obra Sottovoce despertó una ola de especulaciones sobre la vida personal de la actriz. La presencia de ambos en un mismo evento, después de años de distancia y conflictos judiciales, derivó en versiones que señalaban una supuesta crisis entre González y su actual pareja, Fabián Mazzei.

Araceli-Suar

Las versiones cobraron fuerza luego de que en el programa LAM aseguraran que la relación atravesaba un momento complicado y que el acercamiento entre Araceli y Suar habría generado malestar en Mazzei. Sin embargo, la propia actriz decidió intervenir para aclarar la situación y desmentir los rumores.

Qué dijo Araceli González sobre la crisis de pareja

Durante una comunicación telefónica con el programa, Araceli González negó de manera categórica que exista una crisis con Fabián Mazzei y sostuvo que atraviesa una etapa de armonía personal y familiar.

La actriz explicó que la reconciliación con Adrián Suar está vinculada a un proceso profundo que atravesó en los últimos años. Recordó que durante mucho tiempo mantuvo diferencias con el productor y actor, incluso en el plano judicial, pero señaló que distintas experiencias de vida la llevaron a replantear esa situación.

Entre esos momentos mencionó el acompañamiento a su hija Florencia Torrente tras la muerte de su padre y la necesidad de resolver conflictos que, según expresó, ya no tenían sentido sostener. En ese contexto, contó que una entrevista con Mirtha Legrand funcionó como un disparador emocional que la llevó a reflexionar sobre vínculos pendientes.

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A partir de ese proceso, decidió comunicarse con Suar. Según relató, le envió un mensaje con la intención de reconstruir el diálogo y encontró una respuesta positiva. Desde entonces comenzaron una relación cordial que, aseguró, resultó beneficiosa para toda la familia.

González también remarcó que Fabián Mazzei estuvo al tanto de cada paso y acompañó la decisión desde el primer momento. “No estamos en crisis”, afirmó, aunque reconoció entre risas que las discusiones cotidianas suelen estar relacionadas con cuestiones laborales y administrativas vinculadas a la empresa que comparten.

Las palabras de la actriz fueron respaldadas por el propio Mazzei, quien envió un mensaje al programa para negar cualquier conflicto. El actor aseguró que nunca le molestó el acercamiento entre Araceli y Suar y sostuvo que lo más importante es que ambos puedan mantener una relación sana por el bienestar de Tomás Kirzner. “Si amás de verdad a alguien, vas a querer lo mejor para ellos”, expresó Mazzei, en una declaración que terminó por desactivar las versiones sobre una supuesta crisis de pareja.

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Emotivo y cómplice saludo de Araceli González a Toto y el gracioso apodo a Fabián Mazzei
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