A un año del crimen de Thiago Correa Medina: cómo está la causa y el pedido de la familia

La causa por la muerte del niño de siete años que conmocionó al país, tras recibir un disparo en su cabeza por una bala policial en Ciudad Evita, todavía no tiene fecha de juicio oral. Aunque se descartó un proceso abreviado, el efectivo policial está libre. "Queremos justicia, no venganza", expresaron desde el entorno familiar.

Este 6 de junio se cumple un año sin Thiago Benjamín Correa Medina. La muerte del niño de siete años, quien recibió un disparo en la cabeza mientras esperaba el colectivo con su papá, cuando un policía se defendió a los tiros de un intento de robo en Ciudad Evita, La Matanza, aún no tiene la justicia que merece y el proceso judicial no es el esperado por la familia. Aunque la posibilidad de un juicio abreviado quedó descartada, la causa aún espera su elevación a juicio oral. Entre los acusados se encuentra el efectivo Facundo Aguilar Fajardo, quien fue excarcelado, mientras que los tres delincuentes involucrados continúan detenidos con prisión preventiva.

En diálogo con C5N, el abogado de la familia del niño, Mariano Costa, confirmó que quedó descartado el juicio abreviado que en un principio estaba motorizado por el fiscal de la causa, el Dr. Carlos Luppino, aunque dio detalles de una causa que sospechosamente cambió de carátula para otorgarle la libertad a Fajardo, mientras aguarda fecha por el juicio oral.

"A mí me llamó la atención que la fiscalía no haya apelado por la carátula que corresponde: ni el fiscal ni los delincuentes. Porque para mí hay un homicidio agravado por el uso de armas y tentativa de homicidio en referencia a los delincuentes. Porque él le dispara de espaldas en la huida; los tenía a 60, 70 metros y les seguía disparando. Y al momento que efectúa el primer disparo, si observás el video, te vas a dar cuenta que ya no había ni peligro actual ni inminente. No había peligro, no había legítima defensa porque nadie lo estaba atacando, estaban en huida", precisó.

Además, añadió: "Ahí se confunde también la causa. De ahí arrancan con las carátulas más benévolas para poder darle la libertad. Cuando el juez de Garantías le cambia la carátula de homicidio con dolo eventual, lo podrían haber dejado detenido, porque es de 8 a 25 años el homicidio simple. Pero al bajarle la carátula a homicidio culposo ya lo hicieron excarcelable, entonces lo dejaron en libertad".

Sin embargo, el nuevo letrado querellante se mostró esperanzado con la llegada de justicia para la familia, entre tanto dolor. "En el juicio oral no estoy atado a la calificación. Si podemos probar que es un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ya la condena es de 15 años para arriba y la familia estaría tranquila también. Ellos no quieren atajos judiciales ni nada por abajo de la mesa: no quieren venganza, quieren justicia. Nosotros queremos el juicio oral para debatir ahí todas las pericias, porque son muy contundentes. Hay pericias balísticas, hay autopsias. Es una causa compleja y no va a ser fácil tampoco el debate oral, más con el jurado popular. Vamos a dar batalla", aseguró.

El próximo lunes 6 de julio, a las 10, se llevará a cabo una audiencia preliminar clave en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Matanza donde se definirá el futuro del debate oral y el destino del efectivo policial. A pesar de que la Sala Nº 1 de la Cámara de Apelaciones de La Matanza rechazó el sobreseimiento del policía y ratificó la elevación a juicio por jurados, la familia insiste en que la carátula actual no refleja la brutalidad de los hechos. El oficial está imputado por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves y homicidio culposo.

thiago medina La familia de Thiago decidió donar los órganos y salvó a cuatro vidas.

Su madre, Daira Medina, y su padre, Fabián Correa, afirmaron estar "angustiados y desesperados" por la lentitud con la que se desarrolla el caso y exigen el cambio de carátula a "homicidio agravado", tras la modificación del juez de Garantías Nº3 de La Matanza, Rubén Occhipinti, quien había ordenado la inmediata liberación del policía, al mismo tiempo que dictó la prisión preventiva para los tres ladrones que participaron del intento de robo que terminó en tragedia, el 4 de junio de 2025, en Ciudad Evita.

Cómo fue la muerte de Thiago Correa, el nene de 7 años alcanzado por una bala policial

El violento hecho ocurrió el 4 de junio de 2025 a las 22:30 en el cruce de Avenida Crovara y Madrid en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando el oficial Facundo Daniel Aguilar fue abordado por cuatro hombres. En ese momento, el efectivo, que estaba de civil y en un día de franco, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado en el que, aseguran, se escucharon unos 10 disparos.

De acuerdo a fuentes policiales, uno de los delincuentes, de 18 años, murió en el acto luego de recibir seis tiros, mientras que otro resultó herido en la pierna derecha y el tercero en la zona del abdomen. A unos 200 metros de ese lugar, Thiago esperaba el colectivo con su papá y terminó herido de gravedad: aunque se tiraron al suelo, una bala rebotó en el piso e impactó en su cabeza.

Thiago había sido trasladado primero al Hospital Balestrini ese mismo miércoles por la noche, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permaneció en estado crítico y con asistencia mecánica. Dos días después fue operado por un neurocirujano, y horas más tarde falleció.

Embed Balearon en la cabeza a un nene de siete años y tiene muerte cerebral



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La comunidad de Tablada se reúne para recordar a Thiago a un año de su muerte

La Parroquia Santa Rosa de Lima será el escenario donde la familia, amigos, conocidos y personas cercanas a Thiago Benjamín Medina Correa se congreguen para recordar al niño de siete años asesinado tras recibir un balazo en su cabeza por parte de un policía que se resistía a un robo. La comunidad de la localidad de Tablada, en el Partido de La Matanza, le brindará un sentido homenaje a partir de las 9 en una misa en su nombre.

La cita será en la calle Vieytes al 38, a pocos metros de la avenida Crovara, donde sus afectos del Defe, sus compañeros de 3° grado del Colegio Parroquial Santa Rosa y su amigo Benicio se harán presentes para recordarlo desde el dolor, a un año de su injusta partida. Además, desde el club Defensores Unidos de Tablada brindaron un comunicado por el aniversario de la muerte de Thiago. "Invitamos a Ligas y Clubes a sumarse a recordarlo pidiendo un minuto de silencio en cada partido de las jornadas en su homenaje, y así hacer visible el pedido de justicia", expresaron.