Femicidio de Agostina Vega: la abogada del padre pidió más detenciones Fernanda Alaniz, defensora de Gabriel Vega, sostuvo que Claudio Barrelier no actuó solo y que tuvo ayuda para trasladar y ocultar los restos de la menor de 14 años. El jueves fue arrestado Osvaldo Fassetta, acusado de "encubrimiento agravado". Por Agregar C5N en









Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

A una semana del hallazgo de los restos de Agostina Vega, víctima del femicida Claudio Barrelier, la abogada del papá de la menor de 14 años aseguró que tiene fundamentos para pedir "más detenciones". El jueves fue arrestado Osvaldo Fassetta, un inquilino de Barrelier que acompañó a la mamá de la adolescente a hacer la denuncia por desaparición.

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de Agostina, sostuvo que existe "una cadena muy grande" de involucrados en el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un descampado en las afueras de la ciudad deCórdoba. La letrada confirmó que ya hizo la presentación formal para que haya nuevos arrestos de forma inmediata, con el argumento de que Barrelier no pudo arrastrar y enterrar el cuerpo solo.

Alaniz habló con TN y lanzó la hipótesis de una red de abusadores, y señaló que Agostina no sería la única víctima de esta red criminal. Apuntó a un grupo organizado dedicado a cometer abusos contra mujeres en la zona. "Hemos pedido más detenciones y las hemos fundamentado", remarcó.