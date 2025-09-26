Triple femicidio en Florencio Varela: despiden a las jóvenes de La Matanza

Luego de que el velatorio se lleve adelante durante el jueves, los restos de Brenda, Lara y Morena serán traslados a un cementerio de Lomas de Zamora.

Luego del velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi , dos de las mujeres torturadas y asesinadas en Florencio Varela, la familia confirmó que los cuerpos serán llevados en caravana hacia el Cementerio Las Praderas en Lomas de Zamora. A pocos cuadras, también se llevó a cabo la despedida de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años.

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

El velorio de Del Castillo y Verdi se realizó este jueves, entre las 14 y las 18, en Monseñor Bufano 2651 – ex Camino de Cintura en San Justo. “Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse a nosotros para darle el último adiós a Brenda y Morena y acompañar a la familia en este doloroso momento”, explicaron.

El viernes a las 10 se hará la caravana hacia el cementerio Las Praderas , donde descansarán los restos de las jóvenes en conjunto. Las familias se unieron el jueves y marcharon juntas para pedir justicia por los crímenes.

Desde la familia anunciaron que no quieren presencia policial en la caravana. La Policía estará en la esquina cortando el tráfico de la calle para que se pueda trabajar, por eso está cortada la avenida. En el transcurso quieren pasar por los monoblocks, por su barrio y la rotonda de Tablada. Además, va a haber algunos hinchas de Chicago porque una de las víctimas era hincha fanática y tenía amigos del club.

En el cementerio no se va a rezar responso y ambas serán sepultadas en la misma tumba. Cabe destacar que los cuerpos no pueden ser cremados porque hay una investigación abierta.

Ahora la causa, inicialmente investigada por el fiscal Gastón Dupláa, pasó a manos de la UFI de Homicidios de la jurisdicción, que, de acuerdo al turno en que se solicitó, quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas.

El funcionario indagó a los sospechosos y los imputó por homicidio calificado agravado, por el uso de violencia de género, con ensañamiento y alevosía. Dos de ellos tienen calificación por encubrimiento, por lo que el caso pasó a un investigador especializado en este tipo de homicidios.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

La Fiscalía de La Matanza determinó el traslado de los 4 detenidos por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela a la Unidad 61 en Melchor Romero (ex Alcaidía III), La Plata. Tras negarse a declarar durante el proceso indagatorio, los sospechosos fueron removidos de la DDI de La Matanza, en San Justo hacia el sur de la Provincia.

La UFI de Homicidios de la jurisdicción, a cargo del flamante fiscal Adrián Arribas, ordenó el inmediato traslado de los acusados Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González.

Miguel Ángel Villanueva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, según se confirmó en las últimas horas, fue imputado , por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. La misma acusación le fue aplicada a su pareja, Iara Daniela Ibarra

Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara fueron considerados femicidios por el fiscal Arribas, delito por el que se puede recibir la pena de prisión perpetua. Villanueva e Ibarra fueron imputados por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

En tanto, Andrés Maximiliano Parra y Magalí Celeste González Guerrero, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado.