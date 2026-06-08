Vuelve el streaming del Conicet: el Falkor buscará nuevas especies en las costas de Chubut

La transmisión en vivo en las profundidades del Mar Argentino regresa en búsqueda de nuevas formas de vida en una de las regiones más ricas y productivas del mundo para fomentar la ciencia abierta y educación pública.

El CONICET transmitirá en vivo una nueva expedición desde las profundidades del Mar Argentino, frente a las costas de Chubut. A bordo del buque Falkor y con el ROV SuBastian, la campaña buscará descubrir nuevas formas de vida en una de las regiones más ricas y productivas del planeta. El objetivo es impulsar la ciencia abierta y fortalecer la educación pública a través de la exploración en tiempo real.

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El streaming que hizo historia en la ciencia argentina regresa con una nueva hazaña durante 23 días en el Mar Argentino, a partir de la cual, en abril de 2027, un grupo de 19 científicos explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown , situados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.

Argentina guarda un tesoro inmenso en la profundidad de más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida, una de las áreas marinas más ricas y productivas del planeta. Esta vez, el ROV SuBastian volverá a sumergirse y se va a poder ver en vivo desde el canal oficial del CONICET.

Igual que la vez anterior, habrá transmisiones abiertas y, en paralelo, actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país, además de contenidos pensados para acercar la ciencia a todos. La expedición, bautizada Talud Continental V , apunta a explorar una zona del Atlántico Sudoccidental que todavía guarda muchos secretos como su rica biodiversidad, ecosistemas vulnerables y nuevas formas de vida.

“Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Esta campaña es la continuación de un plan de trabajo que inició allá por el 2011, cuando Pablo Penchaszadeh y Mariano Martínez pusieron el foco en el cañón Mar del Plata", explicó Daniel Lauretta, investigador del Conicet y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

Fotos expedición Conicet 7

Qué se espera en esta nueva expedición

El Talud Continental V se prepara para explorar nuevas zonas del margen continental argentino y adentrarse en profundidades que superan los 4.000 metros, como parte de una investigación que lleva más de diez años siguiendo la vida en el mar profundo.

Los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown son los verdaderos “hotspots” de biodiversidad, es decir, lugares donde, en un espacio reducido, se concentran ambientes muy distintos y una fauna que nunca antes se estudió.

El equipo espera encontrar especies ya vistas en el cañón Mar del Plata, pero también muchas nuevas. La idea es entender cómo cambia la fauna a lo largo del talud continental, de norte a sur. Detrás de esta misión hay un grupo enorme de científicos argentinos de distintas instituciones y universidades, que van a estudiar desde corales de aguas frías y peces hasta ADN ambiental, dinámica de sedimentos y hasta el impacto humano en lugares tan remotos como estos.