Una figura de Luzu TV se pegó el susto de su vida en un control policial en un aeropuerto de Nueva York

La influencer Momi Giardina quedó en el ojo de la tormenta luego de revelar una secuencia tan bizarra como estresante que le tocó atravesar en una terminal aérea de Nueva York, donde rozó la posibilidad de quedar presa de las fuerzas de seguridad locales a raíz de unos artículos que adquirió a lo largo de su viaje, transformando lo que pretendía ser un simple viaje de placer en una verdadera pesadilla.

La panelista de Luzu TV dio los detalles en el ciclo Nadie Dice Nada , explicando que el dolor de cabeza arrancó justo cuando se preparaba para abordar el vuelo de retorno hacia la Argentina. Con la idea de aprovechar su paso por Estados Unidos , compró un artículo que era furor en las redes sociales, sin imaginar que esa decisión encenderá las alarmas de los encargados de la revisión de equipaje.

La complicación se desató cuando las pantallas de inspección revelaron una llamativa cantidad de productos en el interior de su equipaje de mano. “ Compré 30 potes de un exfoliante para el cuerpo y cuando pasé por el scanner me abrieron la valija y me llevaron a un cuarto ”, detalló la protagonista, recordando la sorpresa que le produjo el accionar de los inspectores, quienes llamaron a más efectivos ante la sospecha de una infracción comercial.

En medio del nerviosismo y con serias dificultades para comunicarse en ingles, la artista confesó que padeció los minutos de encierro. “ Me hablaban en inglés, yo no entendía nada y me empezaron a separar todos los envases”, remarcó. Aunque el malentendido se aclaró y no pasó a mayores, el desenlace terminó en que le sacaron todos los envases que traia. Momi cerró comentando: “Me sacaron todos, no me pude traer ni uno”.

Luzu TV tendrá su equipo para el Mundial 2026

El equipo de Nadie Dice Nada se alista para protagonizar una experiencia histórica. Recientemente se ratificó que el popular programa de Luzu TV desplegará una transmisión de la Copa del Mundo 2026, lo que motivará el traslado de la gran mayoría de sus participantes para realizar el seguimiento en primera persona de la máxima cita del fútbol internacional.

La delegación que viajará hacía Norteamérica estará conformada por Nico Occhiato, Momi Giardina, Martín Garabal, Marcos "El Mito" Giles, Angelita Torres y Flor Jazmín Peña. Ellos asumirán la responsabilidad de generar y transmitir todo el material audiovisual desde las sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, las tres naciones anfitrionas del campeonato que se avecina.

Nadie Dice Nada 2

El despliegue periodístico y de entretenimiento se pondrá en marcha de manera oficial a partir del próximo lunes. En esa fecha, el grupo iniciará su travesía internacional con el propósito de transmitirle al público el día a día del certamen, fusionando la actualidad deportiva con el humor y la forma descontracturada que consolidó al ciclo como uno de los canales de streaming líderes en Argentina.

Dentro de los anuncios, la ausencia de Santi Talledo en la lista de viajeros despertó la curiosidad de los seguidores. De todas formas, su alejamiento de las sedes mundialistas no implicará una desvinculación del canal, ya que se confirmó que se quedará en territorio nacional para realizar capsulas y contenidos especiales que servirán de soporte al trabajo de sus compañeros en territorio norteamericano.