7 de junio de 2026 Inicio
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Balotaje presidencial en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan el futuro del país

Más de 27 millones de peruanos votan este 7 de junio para elegir presidente. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan una segunda vuelta marcada por la incertidumbre y el desgaste institucional.

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Balotaje presidencial en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan el futuro del país

Balotaje presidencial en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan el futuro del país

Perú realiza este domingo una elección decisiva para su futuro político. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en el balotaje que definirá quién ocupará la Presidencia entre 2026 y 2031, en un contexto atravesado por años de inestabilidad institucional y una creciente desconfianza hacia la dirigencia.

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La segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori, referente de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Ninguno logró una ventaja contundente en la primera ronda electoral, que contó con más de 30 postulantes. Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el 12,03%, lo que les permitió avanzar a la instancia decisiva.

Para la dirigente conservadora se trata de su cuarto intento por llegar a la Presidencia. Su campaña estuvo centrada en propuestas vinculadas a la seguridad, la estabilidad económica y la atracción de inversiones. Sin embargo, también debió enfrentar cuestionamientos vinculados al legado de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Sánchez, en tanto, construyó su candidatura con fuerte respaldo en las regiones rurales y en el sur del país. El dirigente recogió parte del electorado que acompañó al expresidente Pedro Castillo y propuso revisar los vínculos entre el Estado y las grandes empresas extranjeras, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la energía.

Los sondeos previos mostraron una competencia ajustada. Una encuesta de Ipsos Perú ubicó a Fujimori con una intención de voto del 38%, frente al 35% de Sánchez. Sin embargo, el elevado porcentaje de indecisos dejó abierto el escenario hasta último momento y reflejó el malestar de una parte importante de la población con la clase política.

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