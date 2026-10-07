Yanina Latorre le declaró la guerra a la mamá de Tini Stoessel y ventiló toda la interna familiar

Tras el ida y vuelta que mantuvieron, la conductora de SQP decidió hablar sin tapujos sobre los problemas familiares que la cantante mantiene con sus padres.

Yanina Latorre habló con las camaras de intrusos y contó todo.

Tras el tenso cruce que protagonizaron en la redes, Yanina Latorre rompió el silencio y habló sin filtros con Intrusos sobre el conflicto que Mariana Muzlera mantiene con su hija, Tini Stoessel.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

La conductora, que durante años mantuvo una buena relación con la madre de la Triple T, dejó en evidencia que el vínculo entre ambas ya no es el mismo. Las filosas indirectas que intercambiaron virtualmente terminaron por profundizar las diferencias y dejaron al descubierto una interna desconocida hasta ahora.

En medio de esta polémica, Latorre fue interceptada por un cronista del ciclo de América TV y, fiel a su estilo no esquivó las preguntas y se refirió sin tapujos a la interna de la familia Stoessel.

" Cada vez que a ella le pasaba algo yo salía a defender, siempre que los defendí nunca me dijeron gracias", comenzó diciendo la conductora. Y agregó: "Si a ella no le gustaba algo que se había dicho en LAM se enojaba. Es una familia particular que le cuesta entender el tema televisivo. Han cuidado mucho a Tini y ella ahora habla porque el tema lo hacemos”.

" Yo creo en la palabra de Tini, yo creo en la auditoría, yo creo que es injusto que ellos no le den el dinero. Tini habla y nosotros, los medios, podemos elegir un lado u otro. A Tini le hizo el 'click', conocer a Rodrigo. Es un tipo que gana mucha guita", señaló al respecto.

Y cerró con un mensaje hacía Muzlera, "A veces hay que asumir la culpa y los errores. Cuándo vos no hablas es peor y a mí me habla de Karma".

YANINA LATORRE: "DE PAUL LE ABRIÓ LOS OJOS A TINI"@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/I04yqTPsMP — América TV (@AmericaTV) October 7, 2026

Cómo fue el cruce virtual que mantuvo Yanina Latorre con Mariana Muzlera: "¡Atrevida!"

Yanina Latorre atravesó una semana cargada de polémica luego de que su madre Dora y su hermana, Maite, quedaran involucradas en un escándalo por la reventa de entradas para un partido de la Selección Argentina.

En este contexto, quien se metió fue Muzlera, la mamá de Tini. “El karma siempre funciona”, escribió en una historia de Instagram, gesto que rápidamente los usuarios interpretaron como una indirecta para Latorre.

Indignada, la conductora no dudó y salió a responderle sin piedad. “Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó un historita”, escribió en una placa negra.

Yanina vía Instagram

Lejos de dejar pasar el comentario, Yanina Latorre redobló la apuesta contra Mariana Muzlera. “¡Mirala, qué atrevida! No me escondo. Siempre doy la cara. No le tiro piedras a los periodistas. Estoy tan limpia que, aunque no haya hecho nada, hablo”, lanzó.

En medio de su descargo, la conductora de SQP recordó el conflicto que Muzlera mantiene con la cantante y disparó una frase filosa: “A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo”.

Para cerrar, Yanina eligió mostrar su intimidad familiar y compartió una foto junto a sus dos hijos, Dieguito y Lola Latorre, quien regresó de Francia después de participar de la Paris Fashion Week. “ Tomando mate con mis hijos”, escribió, en lo que pareció ser el broche final de su contundente descargo.