Yanina Latorre destrozó a la mamá de Tini y lanzó una durísima acusación: "Estás negociando dinero con un hijo"

Luego de quedar en el centro de una inesperada indirecta de Mariana Muzlera, la conductora de SQP no se quedó callada y salió con todo a responderle, dejando en evidencia que la relación entre ambas está completamente quebrada.

Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de cruzarse con un mensaje de Mariana Muzlera , con quien años atrás mantuvo una relación de amistad. Lejos de dejar pasar sus palabras, la conductora redobló la apuesta y salió con todo en las redes sociales: “¡Atrevida!”.

Latorre viene de atravesar una semana cargada de polémica luego de que su madre Dora y su hermana, Maite, quedaran involucradas en un escándalo por la reventa de entradas para un partido de la Selección Argentina.

En este contexto, se desligó por completo de la situación y apuntó directamente contra su hermana. “Yo me enteré por redes de que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas” Además, aseguró estar muy enojada con ella y reconoció que, por el momento, no cree que puedan recomponer el vínculo. " Hablé con ella. Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana... Estoy angustiada . Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien, es a ella, la que se mandó todo este moco", sentenció.

En este contexto, quien se metió fue Muzlera, la mamá de Tini. “ El karma siempre funciona ”, escribió en una historia de Instagram, gesto que rápidamente los usuarios interpretaron como una indirecta para Latorre.

Indignada, la conductora no dudó y salió a responderle sin piedad. “ Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó un historita” , escribió en una placa negra.

Captura: redes sociales

Lejos de dejar pasar el comentario, Yanina Latorre redobló la apuesta contra Mariana Muzlera. “¡Mirala, qué atrevida! No me escondo. Siempre doy la cara. No le tiro piedras a los periodistas. Estoy tan limpia que, aunque no haya hecho nada, hablo”, lanzó.

En medio de su descargo, la conductora de SQP recordó el conflicto que Muzlera mantiene con la cantante y disparó una frase filosa: “A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo”.

Para cerrar, Yanina eligió mostrar su intimidad familiar y compartió una foto junto a sus dos hijos, Dieguito y Lola Latorre, quien regresó de Francia después de participar de la Paris Fashion Week. “Tomando mate con mis hijos”, escribió, en lo que pareció ser el broche final de su contundente descargo.

Las historias de Yanina Latorre.

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por MasterChef Celebrity

En paralelo al escándalo de las entradas, Yanina Latorre generó otro debate al cuestionar en vivo la manera en que Maru Botana degusta los platos de los participantes de MasterChef Celebrity. La conductora, que cubrió a su hija Lola en la conducción del react del programa junto a Cachete Sierra, convirtió cada degustación de la chef en tema de conversación durante la emisión.

Yanina arremetió contra Maru Botana. Redes sociales

El comentario surgió durante la evaluación de las tortillas vegetarianas de Julieta Nair Calvo. Al ver a Botana tomar una porción mínima, Latorre preguntó en vivo cuánto come la chef y no tardó en responder ella misma. "Dale, dale, corta y no come", expresó. Y cuando la cocinera llevó una porción a la boca, agregó: "¡Ay, un pedacito así!". También comparó la forma de probar de Botana con la de Germán Martitegui: "¡No ves el pedazo que come este! Esto es comer, no lo que hace Maru".

Los dichos de Latorre reactivaron la disputa histórica que mantiene con la chef desde sus años en la Facultad de Ciencias Económicas. Según la versión de la conductora, la ruptura se produjo durante una merienda en casa de Maru Botana, donde la cocinera hizo comentarios sobre su cuerpo y su forma de comer. "Llegué a casa llorando y ese día me quedé sin amigas", relató en distintas oportunidades. La ahora miembro del jurado del programa, por su parte, siempre negó esa versión.

Captura: internet Redes sociales

El reencuentro entre ambas en el certamen tampoco fue fácil. La propia Maru Botana reconoció en el streaming de Martín Cirio que el cruce le había resultado incómodo. "Me incomodó un poquito la situación, desde la facultad que no la veía más", admitió.