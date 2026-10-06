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Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

Tras las contundentes acusaciones, Maite publicó en su cuenta de Instagram una misteriosa frase que rápidamente fue interpretada por los usuarios como una indirecta dirigida a la conductora de SQP. El gesto volvió a encender la interna familiar.

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

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Con un contundente mensaje que no pasó desapercibido, Maite decidió hablar. De acuerdo con lo que compartió la cuenta Lomaspopucom, Arruza decidió responder frente a las acusaciones de la conductora.

"Todos somos malos en una historia mal contada", fue la frase que publicó en sus historias. Lo cierto es que el posteo duró muy poco tiempo en su perfil, ya que Maite optó por borrarlo a los pocos minutos. Sin embargo, eso no impidió que la captura se viralizara rápidamente.

Cómo fue la acusación que golpeó a Yanina Latorre

Una fuerte acusación tuvo al entorno familiar de Yanina Latorre como centro de la polémica en la previa al partido despedida de Lionel Messi con la Selección argentina frente a Benín. La periodista e influencer Natalí Rodríguez expuso a Dora Caamaño, madre de la conductora, por presunta reventa de entradas para el encuentro, ofreciendo ubicaciones a precios muy superiores a los valores oficiales.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Según mostró la periodista en sus historias de Instagram mediante capturas de pantalla de una conversación con la cuenta privada de Dora, se ofreció un lugar en la tribuna Sívori alta por $700 mil. El valor oficial de esa ubicación era de $180 mil, siendo la segunda entrada más económica después de la popular. "Dora, la mamá de Yanina Latorre, está revendiendo entradas. No sé cuántas, pero imaginemos que solamente tiene una sola, y es esta. Te la está vendiendo a 700 dólares", relató.

La acusación no quedó en ese comentario. Fernanda Iglesias sumó otras capturas que mostraban a Maite Arruza, hermana de Yanina Latorre, ofreciendo entradas para el sector popular a $650 mil, cuando el precio oficial era de $90 mil. "Una empresa familiar. Hola, ARCA", alertó la panelista de Puro Show, apuntando directamente a la posible irregularidad fiscal de la maniobra.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Además, Rodríguez señaló que en el operativo también estaría involucrado un nieto de Dora, hijo de la hermana de Yanina, quien tendría una empresa de scouts de fútbol y contaría con acceso a entradas por intermediación de alguien allegado a la AFA: "Me parece un desquicio. Me da bronca que al pobre argentino, que tiene el sueño de verlo jugar a Messi, se la pongan de esta manera, y que nadie haga nada".

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