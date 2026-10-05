La acusación que golpea a Yanina Latorre por la reventa de entradas de la despedida de Messi en la Selección

Una fuerte acusación tiene al entorno familiar de Yanina Latorre como centro de la polémica en la previa al partido despedida de Lionel Messi con la Selección argentina frente a Benín, el cual se disputará mañana en el estadio de River. La periodista e influencer Natalí Rodríguez expuso a Dora Caamaño, madre de la conductora, por presunta reventa de entradas para el encuentro, ofreciendo ubicaciones a precios muy superiores a los valores oficiales.
Según mostró la periodista en sus historias de Instagram mediante capturas de pantalla de una conversación con la cuenta privada de Dora, se ofreció un lugar en la tribuna Sívori alta por 700 mil pesos. El valor oficial de esa ubicación es de 180 mil pesos, siendo la segunda entrada más económica después de la popular. "Dora, la mamá de Yanina Latorre, está revendiendo entradas. No sé cuántas, pero imaginemos que solamente tiene una sola, y es esta. Te la está vendiendo a setecientos dólares", relató.
La acusación no quedó en ese comentario. Fernanda Iglesias sumó otras capturas que mostraban a Maite Arruza, hermana de Yanina Latorre, ofreciendo entradas para el sector popular a 650 mil pesos, cuando el precio oficial es de 90 mil. "Una empresa familiar. Hola, ARCA", alertó la panelista de Puro Show de El Trece, apuntando directamente a la posible irregularidad fiscal de la maniobra.
Además, Rodríguez señaló que en el operativo también estaría involucrado un nieto de Dora, hijo de la hermana de Yanina, quien tendría una empresa de scouts de fútbol y contaría con acceso a entradas por intermediación de alguien allegado a la AFA. "Me parece un desquicio. Me da bronca que al pobre argentino, que tiene el sueño de verlo jugar a Messi, se la pongan de esta manera, y que nadie haga nada", expresó Rodríguez.
Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por MasterChef
En paralelo al escándalo de las entradas, Yanina Latorre generó otro debate al cuestionar en vivo la manera en que Maru Botana degusta los platos de los participantes de MasterChef Celebrity. La conductora, que cubrió a su hija Lola en la conducción del react del programa junto a Cachete Sierra, convirtió cada degustación de la chef en tema de conversación durante la emisión.
El comentario surgió durante la evaluación de las tortillas vegetarianas de Julieta Nair Calvo. Al ver a Botana tomar una porción mínima, Latorre preguntó en vivo cuánto come la chef y no tardó en responder ella misma. "Dale, dale, corta y no come", expresó. Y cuando la cocinera llevó una porción a la boca, agregó: "¡Ay, un pedacito así!". También comparó la forma de probar de Botana con la de Germán Martitegui: "¡No ves el pedazo que come este! Esto es comer, no lo que hace Maru".
Los dichos de Latorre reactivaron la disputa histórica que mantiene con la chef desde sus años en la Facultad de Ciencias Económicas. Según la versión de la conductora, la ruptura se produjo durante una merienda en casa de Maru Botana, donde la cocinera hizo comentarios sobre su cuerpo y su forma de comer. "Llegué a casa llorando y ese día me quedé sin amigas", relató en distintas oportunidades. La ahora miembro del jurado del programa, por su parte, siempre negó esa versión.
El reencuentro entre ambas en el certamen tampoco fue fácil. La propia Maru Botana reconoció en el streaming de Martín Cirio que el cruce le había resultado incómodo. "Me incomodó un poquito la situación, desde la facultad que no la veía más", admitió.