La modelo fue consultada por las versiones de una nueva separación del actor chileno y sorprendió con su respuesta. Además, habló sobre cómo sus hijos atraviesan los escándalos mediáticos de sus padres.

Pampita habló sobre el presente amoroso de Benjamin Vicuña y se metió en el escándalo entre La China Suárez y Wanda Nara.

En medio de los rumores de una nueva crisis sentimental entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín , Carolina "Pampita" Ardohain, fue consultada sobre el presente amoroso del actor chileno, padre de sus hijos, y sorprendió con una contundente respuesta.

Son muy famosos, se habían separado hace dos semanas y ya se mostraron juntos otra vez: se dieron otra oportunidad

Durante un evento al que asistió, la modelo enfrentó las preguntas de la prensa sobre la supuesta separación de Vicuña y Espasandin y reveló cuál es su postura frente a los conflictos sentimentales de sus exparejas.

Lejos de alimentar las especulaciones, prefirió mantenerse al margen y dejó en claro que no tiene intenciones de involucrarse en asuntos ajenos. “No hablo de mi pareja, no voy a hacerlo de otras parejas. No voy a meterme en un tema que no es mío”, expresó tajante.

En este contexto, la conductora también fue consultada sobre cómo viven sus hijos la exposición mediática de sus padres, especialmente cuando quedan involucrados en escándalos que ocupan los principales portales de espectáculos.

“ No, los chicos no se intoxican con nada de esto, no miran portales. Hoy los jóvenes el contenido que miran lo eligen, en otras plataformas. Es muy distinto a cuando yo era chica ”, aseguró frente a las cámaras de Puro Show, llevando tranquilidad sobre la manera en que sus hijos atraviesan estas situaciones.

Pampita contundente en #PuroShow: "Lo que pasa en mi pareja es privado".@puroshowok https://t.co/AncYfJ8grF — eltrece (@eltreceoficial) November 20, 2026

Por último, Pampita tampoco pudo esquivar las preguntas sobre el escandaloso enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, que volvió a quedar en el centro de la escena mediática.

Fiel a su postura de no involucrarse en conflictos familiares ajenos, la modelo evitó tomar partido y fue categórica al explicar los motivos. “No opino. No me gusta opinar de otras madres y padres, no soy quien para opinar, ni dar consejos. Cada cual sabe lo que hace, no me correspondería tampoco”, concluyó.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras la supuesta crisis de pareja con Anita Espasandin

El actor chileno Benjamín Vicuña salió a desmentir de rotundamente los comentarios sobre un presunto quiebre con Anita Espasandin. Consultado por el móvil de SQP (América), negó que exista un conflicto y aseguró que el vínculo atraviesa un buen momento. “No, eso no es verdad. Estamos bien, he estado trabajando mucho entre España y Argentina, he venido toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, afirmó.

Con esa respuesta, el actor intenta terminar con la discusión instalada en la televisión sobre su relación, que ya suma más de dos años. Sus palabras llegaron después de que trascendiera que ambos no estarían pasando por una buena etapa, una versión que lo ubicó en el centro de la agenda de los programas de espectáculos.

Benjamin Vicuña y Anita.

En su descargo, el artista chileno se refirió a su ritmo laboral, repartido entre España y la Argentina, y en su presencia en el país durante toda la semana para compartir tiempo con sus hijos. De ese modo, presentó su situación personal como un panorama con un trabajo intenso y vida familiar activa, sin señales de conflicto con su pareja. Se trata de la primera vez que el actor se refirió públicamente al asunto. Hasta entonces, las versiones sostenían que, en medio de los conflictos mediáticos de la China Suárez, él no estaría atravesando su mejor momento.