La conductora contó por primera vez que idealizó a un reconocido famoso, pero reveló que no lo conoce. “Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él”, aseguró.

La conductora Yanina Latorre participa del react de MasterChef Celebrity 2026 en reemplazo de su hija Lola Latorre , quien se encuentra de viaje, y aprovechó para hacer una confesión respecto a uno de los participantes. Reveló que estuvo enamorada de uno de los famosos que actualmente participan y sorprendió.

Se trata de Mike Amigorena, uno de los participantes más destacados del reality de cocina. Junto con Lizardo Ponce, quien reemplaza a Agustín Cachete Sierra, fueron los protagonistas de una jornada a pura comida: “Me encanta, cocina muy bien, lo amo".

"Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo. En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido ”, agregó.

Y cerró: "Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio. Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".

Pepe Ochoa sería la opción para ocupar el lugar de Yanina Latorre en la conducción de Sálvese quien pueda , según dio a conocer Fernanda Iglesias en Puro Show, el ciclo de ElTrece. El dato surgió luego de la venta de Mandarina Contenidos y ante la posibilidad de un inminente pase de la conductora a Canal 9.

Fernanda Iglesias aseguró que el panelista "está para hacerlo" y que es una de las personas que el canal quiso retener. "Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quiso retener y cuando lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina", sostuvo. Luego precisó que a quien le ofrecieron la conducción es a Pepe Ochoa, a quien definió como "muy laburador".

Desde el equipo de Puro Show también respaldaron la posible elección. "Es gracioso y es ducho, cuando lo hizo lo hizo muy bien", comentaron en el programa.

Yanina Latorre, mientras tanto, se refirió a su futuro en su programa radial Yanina 107.9, en El Observador. "Mi decisión no depende de Ángel. Mi decisión depende de mí", afirmó, y agregó que está "bastante más definida que la semana anterior", aunque solo lo habló con su marido. Además, sostuvo que "este es el mejor año de América desde que yo estoy en América" y que no tiene ganas de levantar otro canal, ya que ahí está "instalada". Con esos dichos todo indicaría que continuaría al frente del ciclo, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.