Fuertísimo cruce entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel: "Mirala, qué atrevida" La periodista arremetió con todo contra la madre de la artista luego de que sus seguidores sugirieran que le había dedicado posteos en Instagram. El golpe bajo que rompió la relación. Agregar C5N en









La periodista de espectáculos fulminó a la mamá de Tini.

Yanina Latorre protagonizó un explosivo e inesperado cruce en redes sociales con Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. Después de que la mujer publicara una historia con un mensajee oculto para ella, la periodista la destrozó con su respuesta.

Mientras Yanina intentaba despegarse públicamente de la polémica familiar, la mamá de la artista reapareció en redes sociales con un letal mensaje que no tardó en interpretarse como una indirecta para la conductora: "El karma funciona siempre".

El mensaje de Mariana Muzlera en redes sociales El tema fue analizado en el ciclo La mañana con Moria, donde la propia One no dudó en mandar al frente a la mamá de la cantante: "Me parece que la madre de Tini mandó un posteo que dice 'el karma siempre llega', como diciendo que siempre hablás de los demás y, por más que no tenga nada que ver, ahora vienen todos", disparó la diva al aire.

Fiel a su estilo filoso y sin guardarse nada, Latorre recogió el guante de inmediato. A través de sus historias, subió una serie de historias: "Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó una historita. Mirala, qué atrevida".

Lejos de quedarse callada, Yanina sacó chapa de su transparencia y arremetió con todo contra el entorno de la artista. En la misma foto enumeró: "No me escondo", "siempre doy la cara" y "no le tiro piedras a los periodistas".