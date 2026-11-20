Conociendo Rusia de cara al Pop Fest: "Cantar en la propia ciudad siempre es divertido y emocionante" Mateo Sujatovich se presentará en el escenario principal de Parque Norte el próximo 5 de diciembre, compartiendo grilla con Juanes, Turf y La Delio Valdez, entre otros. El músico celebró la oportunidad de tocar en Buenos Aires y repasó los inicios de su exitoso proyecto solista. Agregar C5N en









El artista compartirá escenario con figuras como Juanes, Coti y Estelares el próximo 5 de diciembre. C5N

Conociendo Rusia estará en el escenario principal del Pop Fest 2026, el festival de música al aire libre que organiza Radio Pop 101.5 en Parque Norte, el próximo 5 de diciembre. "Tocar en la propia ciudad es siempre divertido y emocionante", aseguró el cantautor Mateo Sujatovich.

Sujatovich será parte de una jornada llena de música y experiencias y compartirá el escenario del primer Por Fest 2026 Junto a Turf, Estelares, Coti, La Delio Valdez y Juanes, como la atracción principal, entre otros artistas locales e internacionales, y una serie de actividades pensadas para celebrar la música.

El guitarrista dialogó con Romina Vallone sobre el comienzo de su proyectos solista de pop y rock: "Mi nombre estaba un poco escondido", confesó en la entrevista con C5N en la previa al festival. En este sentido, detalló que la gira Conociendo Rusia presenta Mateo, este 2026, nació con la idea de darle espacio a los músicos emergentes de cada localidad que visitó con el tour y donde participaron como teloneros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) "Hay muchas preguntas que uno tiene cuando está empezando y dar espacio resuelve mucho. Saber que alguien va a tocar y que lo podés abrir, mandar tus canciones, filmarte, son todas cosas que me parecen que están buenas para alguien que está empezando. Es lindo para mi poder dar espacio a otros", sostuvo el intérprete de pop y rock. Además, prepara una gira por México, en 2027, con presentaciones en Guadalajara, Querétaro y CDMX.

"Una canción representa un montón de cosas distintas, en muchos momentos de tu vida. Y los que escribimos canciones muchas veces no nos enteramos de esa parte o si". "Una canción representa un montón de cosas distintas, en muchos momentos de tu vida. Y los que escribimos canciones muchas veces no nos enteramos de esa parte o si".