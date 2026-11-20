Conociendo Rusia estará en el escenario principal del Pop Fest 2026, el festival de música al aire libre que organiza Radio Pop 101.5 en Parque Norte, el próximo 5 de diciembre. "Tocar en la propia ciudad es siempre divertido y emocionante", aseguró el cantautor Mateo Sujatovich.
Sujatovich será parte de una jornada llena de música y experiencias y compartirá el escenario del primer Por Fest 2026 Junto a Turf, Estelares, Coti, La Delio Valdez y Juanes, como la atracción principal, entre otros artistas locales e internacionales, y una serie de actividades pensadas para celebrar la música.
El guitarrista dialogó con Romina Vallone sobre el comienzo de su proyectos solista de pop y rock: "Mi nombre estaba un poco escondido", confesó en la entrevista con C5N en la previa al festival. En este sentido, detalló que la gira Conociendo Rusia presenta Mateo, este 2026, nació con la idea de darle espacio a los músicos emergentes de cada localidad que visitó con el tour y donde participaron como teloneros.
"Hay muchas preguntas que uno tiene cuando está empezando y dar espacio resuelve mucho. Saber que alguien va a tocar y que lo podés abrir, mandar tus canciones, filmarte, son todas cosas que me parecen que están buenas para alguien que está empezando. Es lindo para mi poder dar espacio a otros", sostuvo el intérprete de pop y rock. Además, prepara una gira por México, en 2027, con presentaciones en Guadalajara, Querétaro y CDMX.
"Una canción representa un montón de cosas distintas, en muchos momentos de tu vida. Y los que escribimos canciones muchas veces no nos enteramos de esa parte o si". "Una canción representa un montón de cosas distintas, en muchos momentos de tu vida. Y los que escribimos canciones muchas veces no nos enteramos de esa parte o si".
Para agendar: Pop Fest 2026
Radio Pop 101.5 prepara la gran fiesta de la música, al aire libre, para el sábado 5 de diciembre de 2026. El Pop Fest 2026 abrirá las puertas del predio de Parque Norte, en Avenida Int. Cantilo y Güiraldes, en la Ciudad, será a las 13, con actividades a partir de las 15. Entre los artistas estarán Juanes como figura principal, acompañados por Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.