Se filtró quién reemplazará a Yanina Latorre si Sálvese quien pueda se queda en América TV Un nombre aparece como opción luego de la venta de Mandarina Contenidos. La conductora, mientras tanto, afirmó que su decisión depende solo de ella. Agregar C5N en









Fernanda Iglesias aseguró que el panelista "está para hacerlo".

Pepe Ochoa sería la opción para ocupar el lugar de Yanina Latorre en la conducción de Sálvese quien pueda, según dio a conocer Fernanda Iglesias en Puro Show, el ciclo de ElTrece. El dato surgió luego de la venta de Mandarina Contenidos y ante la posibilidad de un inminente pase de la conductora a Canal 9.

Fernanda Iglesias aseguró que el panelista "está para hacerlo" y que es una de las personas que el canal quiso retener. "Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quiso retener y cuando lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina", sostuvo. Luego precisó que a quien le ofrecieron la conducción es a Ochoa, a quien definió como "muy laburador".

Desde el equipo de Puro Show también respaldaron la posible elección. "Es gracioso y es ducho, cuando lo hizo lo hizo muy bien", comentaron en el programa.

Yanina Latorre, mientras tanto, se refirió a su futuro en su programa radial Yanina 107.9, en El Observador. "Mi decisión no depende de Ángel. Mi decisión depende de mí", afirmó, y agregó que está "bastante más definida que la semana anterior", aunque solo lo habló con su marido. Además, sostuvo que "este es el mejor año de América desde que yo estoy en América" y que no tiene ganas de levantar otro canal, ya que ahí está "instalada". Con esos dichos todo indicaría que continuaría al frente del ciclo, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.

Redes sociales Yanina Latorre liquidó a la China Suárez A cinco años del inicio del escándalo que enfrentó a Wanda Nara y la China Suárez, ambas protagonizaron durante el fin de semana un duro cruce en redes sociales, con acusaciones e insultos. Yanina Latorre analizó en El Observador el descargo de la actriz y dio su opinión fiel a su estilo.

La conductora recordó que la actriz compartió una foto de una publicidad que hizo de pequeña y escribió que podía caerle bien o mal a la gente, pero que "llenaba Gran Rex". La panelista le respondió con ironía. "Amora, los Gran Rex los llenaba Lali, los llenaba Cris Morena, vos eras parte de un staff", opinó. Redes sociales También cuestionó el tono del posteo. Señaló que la actriz se defiende de un insulto dirigido hacia ella, pero que utiliza una expresión igual de ofensiva contra la madre de los hijos de su pareja. "Es un horror el nivel de todo", sentenció. El punto más duro llegó cuando leyó la alusión de la China a una presunta foto de Wanda con un calzoncillo de Diego Maradona, a quien la actriz definió como un hombre casado. Latorre tomó esa captura y lanzó: "¿Vos hablás de un hombre casado? La China Suárez no paró de cogerse tipos casados, porque se hace la Carmelita Descalza".