El índice medido por JP Morgan superó la barrera de los 1.000 puntos debido a factores internos y externos que anticipan un año electoral marcado por el sueño presidencialista del libertario. Las dudas sobre el programa financiero y una creencia firme: "Va a ser un año de alta volatilidad".

El presidente Javier Milei aseguró que no le preocupa la suba del riesgo país.

Con la vista puesta en el horizonte electoral de 2027, los activos financieros argentinos atraviesan un período de alta volatilidad, donde el riesgo país se duplicó en cuatro meses y el dólar alcanzó su máximo histórico de $1.600. En este marco, el mercado comienza a analizar el programa financiero y anticipa una creencia firme: "Va a ser un año de alta volatilidad".

Golpe a los mercados argentinos: el riesgo país llegó a 1.071 puntos, el valor más alto del año

De acuerdo con el último informe de coyuntura de la consultora Criteria, al que accedió C5N, los inversores recalibran sus carteras frente a la incertidumbre política y las exigencias del plan económico para el próximo año. Desde julio de 2026 hasta finales de noviembre, el índice medido por JP Morgan pegó un fuerte salto, pasando de 402 puntos básicos a niveles cercanos a los 930. Este viernes, alcanzó el máximo anual al superar por primera vez en 13 meses los 1.000 puntos.

Si bien el contexto internacional se volvió más exigente para los mercados emergentes, por el triunfo de Lula da Silva en las elecciones en Brasil y la derrota de Donald Trump en los comicios legislativos de Estados Unidos , queda demostrado que el problema es principalmente interno por la incertidumbre sobre la acumulación de dólares y el escenario político, tanto oficialista como opositor.

Como reflejo de dicha tensión, la volatilidad de los bonos soberanos argentinos triplica a la del promedio de los bonos emergentes y se asemeja a la de la renta variable estadounidense.

"Creemos que va a ser un año de alta volatilidad. Un año donde no está claro qué evento puede hacer que el riesgo país vuelva a 400 puntos básicos. No estamos entrando en una catástrofe macroeconómica. Sí entramos en recesión técnica", señaló a C5N Gustavo Araujo, Head of Research Strategy de Criteria.

El desafío de los dólares y el programa financiero 2027

El frente cambiario y financiero es uno de los principales focos de atención. Con un dólar oficial operando en torno a los $1.580 - $1.585 y el blue cerca de los $1.630, el mercado sigue de cerca la actividad del Tesoro para cubrir sus obligaciones en moneda extranjera durante 2027, año en el que enfrenta vencimientos totales de capital e intereses por u$s24.900 millones.

Según los cálculos de Criteria, existen u$s7.750 millones en fuentes de financiamiento previstas originalmente que hasta el momento no están disponibles o se redujeron:

El colchón de depósitos del Tesoro de 2026 se achicó de u$s3.700 millones a u$s950 millones.

No se concretaron colocaciones locales en dólares por u$s5.000 millones.

Ante este faltante, si el Tesoro debe recurrir al Banco Central (BCRA) para cubrir la brecha, las compras de divisas a la autoridad monetaria deberían multiplicarse por 2,6 veces, pasando de u$s4.900 millones a u$s12.650 millones. La alternativa para evitar esa presión sobre las reservas del BCRA sería volver a los mercados internacionales de deuda, una puerta que hoy permanece cerrada mientras el riesgo país no perfore niveles significativamente más bajos.

El mercado empieza a ponerle precio a la política 2027

El comportamiento de los bonos y acciones (con caídas diarias en ADRs que llegaron a superar el 14% a principios de noviembre) corre en paralelo con un cambio en las expectativas electorales.

En las plataformas internacionales de predicción como Polymarket, la probabilidad implícita de que Javier Milei logre la reelección en 2027 cayó un 12% desde mediados de octubre, del 56% al 44%. En contrapartida, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consolidó una probabilidad del 34% de ganar los comicios nacionales.

Esta dinámica también fue recogida por bancos de inversión internacionales: el reporte de Morgan Stanley advirtió que, en apenas tres meses, la ponderación que el mercado le asigna a un "escenario adverso" luego del 2027 (es decir, un giro político que abandone el actual rumbo económico) saltó de un rango del 11-20% a ubicarse entre el 41% y el 52%.

A esto se suma el factor social. Si bien la inflación mostró una marcada desaceleración (ubicándose en 2,2% mensual y 33,1% interanual en octubre de 2026), los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reflejan que la recuperación de los ingresos reales se frenó durante el año y que el desempleo persiste en distritos electorales clave, un dato que los inversores monitorean de cerca por su impacto directo en las urnas.