Choque fatal entre dos autos y un colectivo en la Panamericana: al menos tres muertos El siniestro ocurrió en San Isidro, durante la madrugada del sábado. Tres personas murieron luego que se incendiara el vehículo en el que circulaban, que impactó con un micro. Por Agregar C5N en









El Volkswagen Vento rojo cruzó la autopista chocó primero contra otro vehículo y luego contra un colectivo de la línea 21. Redes sociales LaPanaWeb @lapanaweb

Tres personas murieron en un choque entre dos vehículos y un colectivo seguido de un incendio en la Autopista Panamericana a la altura de San Isidro. El resto de los ocupantes, tanto del otro auto involucrado como los del micro, resultaron ilesos.

Durante la madrugada del sábado un choque fatal ocurrió en el kilómetro 20.800 en sentido hacia provincia de Buenos Aires. Un auto Volkswagen Vento rojo, chocó primero con un vehículo Volkswagen Suran también de color rojo para terminar impactando contra un colectivo de la línea 21.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que por intentar esquivar unos autos el Vento impactó contra el lateral derecho de la Surán y pierdió el control.

Segundos después termina chocando contra la parte de atrás de un colectivo de la línea 21 y se prende fuego. En las imágenes se puede ver una explosión y llamas.

Como consecuencia, las tres personas que viajaban dentro del Vento rojo fallecieron en el acto por el fuego. A pesar de que los servicios de emergencia llegaron rápidamente no pudieron salvar a los ocupantes. Los cuatro pasajeros del Volkswagen rojo resultaron ilesos al igual quienes viajaban en el colectivo. En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas de San Isidro, la Policía Científica y oficiales del Departamento Vial de Panamericana.