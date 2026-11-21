Miles de hinchas viajaron a Barranquilla, Colombia, a estar presentes en este partido histórico tras tantos años y, fiel al estilo argentino, hicieron un banderazo para apoyar al equipo.

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Por el lado de Atlético Mineiro la realidad es diferente porque el equipo se acostumbró a jugar este tipo de definiciones, sin embargo, llega a esta final en el peor momento. Hace siete partidos que no gana, entre ellos el clásico ante Cruzeiro por el Brasileirao y también quedó eliminado de la Copa de Brasil contra Gremio.

A este presente negativo, hay que recordar que vienen de perder 2 finales continentales en 2024 y 2025. En el primer año perdió contra Botafogo por 3 a 1 en Libertadores en el Monumental, y luego por penales ante Lanús en Asunción.

En lo que respecta al partido de la final, Eduardo Domínguez debe hacer un trabajo fino, ya que Alan Franco fue expulsado y no podrá jugar la final y jugadores como Lyanco, Víctor Hugo, Reiner, Alan Minda y Maycon viajaron con problemas físicos.

Atlético Mineiro vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora : 19.30.

: 19.30. TV : DSports y ESPN.

: DSports y ESPN. Árbitro : Andrés Matonte (URU).

: Andrés Matonte (URU). Estadio : Metropolitano Roberto Meléndez.

Boca vs. Atlético Mineiro: Conmebol lanzó un mapa con los horarios del partido en todas partes del mundo Para no perderte la Final en ningún lugar del mundo: horarios para la definición de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dMu6yx9vCD — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

Boca vs. Atlético Mineiro: los puntos de acceso para ingresar al estadio en Barranquilla Estos son los puntos para que los hinchas puedan entrar al estadio Metropolitano Roberto Meléndez. ¡Atención a todos los hinchas que vayan al estadio! Estos son los accesos para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/2VQ1C0ATMV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

Atlético Mineiro vs. Boca: probables formaciones Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.