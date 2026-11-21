En Barranquilla
El Xeneize buscará cortar con una racha de 18 años sin títulos internacionales, mientras que el Galo intentará romper con las dos finales continentales perdidas en 2024 y 2025. El encuentro será en el Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.
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Por la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca y Atlético Mineiro se enfrentan en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Xeneize busca cortar su racha de 18 años sin títulos internacionales, tras la definición de la Copa Libertadores perdida en 2023, y el Galo quiere romper con las dos finales continentales perdidas en 2024 y 2025. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llega luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. No solo ya sumó esa estrella, sino que, además de esta definición, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026.
El presente del Xeneize ilusiona a más de uno en un inicio de año que no parecía tan positivo, ya que el ingreso a esta copa se dio por haber quedado eliminados de la Libertadores en fase de grupos ante Universidad Católica en La Bombonera. Ese partido le puso fin al ciclo de Claudio Úbeda y le dio la llegada al Vasco.
Los hinchas tienen una gran expectativa, pero no solo porque el equipo gana, sino porque juega bien al fútbol y resuelve en los partidos importantes. Contra Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina tenían el partido perdido y pudieron revertirlo en pocos minutos para llevárselo 3 a 2 y, con ese mismo pecho agrandado, también ganaron el Superclásico ante River. Además, tienen a un líder como Leandro Paredes, que es campeón del mundo y volvió en su plenitud.
El positivismo abunda en Boca y para la final, el Vasco todavía tiene dudas: no definió el 11: Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores pelean por un lugar en la formación. Lautaro Blanco no se entrenó los primeros días y Milton Delgado tiene un leve esguince en la rodilla, sin embargo, serán titulares.
Miles de hinchas viajaron a Barranquilla, Colombia, a estar presentes en este partido histórico tras tantos años y, fiel al estilo argentino, hicieron un banderazo para apoyar al equipo.
Por el lado de Atlético Mineiro la realidad es diferente porque el equipo se acostumbró a jugar este tipo de definiciones, sin embargo, llega a esta final en el peor momento. Hace siete partidos que no gana, entre ellos el clásico ante Cruzeiro por el Brasileirao y también quedó eliminado de la Copa de Brasil contra Gremio.
A este presente negativo, hay que recordar que vienen de perder 2 finales continentales en 2024 y 2025. En el primer año perdió contra Botafogo por 3 a 1 en Libertadores en el Monumental, y luego por penales ante Lanús en Asunción.
En lo que respecta al partido de la final, Eduardo Domínguez debe hacer un trabajo fino, ya que Alan Franco fue expulsado y no podrá jugar la final y jugadores como Lyanco, Víctor Hugo, Reiner, Alan Minda y Maycon viajaron con problemas físicos.