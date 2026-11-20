Salieron a la luz nuevas imágenes del escándalo en la casa de los sueños: la actriz intervino en la discusión, hizo preguntas sobre la intervención y sorprendió con una frase sobre la hija de la expareja.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. En las últimas horas, se conoció un nuevo video del enfrentamiento que protagonizaron en la casa que el futbolista comparte con la China Suárez en Nordelta , donde la actriz volvió a quedar en el centro de la polémica por su inesperada intervención y comentario sobre Francesca, la hija mayor de la expareja.

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Las imágenes corresponden al conflictivo episodio ocurrido el pasado 6 de noviembre , cuando la conductora se presentó en la propiedad del delantero después de recibir mensajes alarmantes de su hija de 11 años. La situación terminó en un fuerte enfrentamiento que requirió la presencia de efectivos policiales y una ambulancia.

Sin embargo, el nuevo material difundido por DDM, dejó al descubierto otros detalles de aquel día especialmente la participación de Eugenia Suárez, quien no se mantuvo al margen de lo que estaba ocurriendo y lanzó comentarios filosos contra la madre de la menor.

En uno de los fragmentos se escucha una conversación en la que le recomiendan al futbolista solicitar la intervención de un médico legista para que revise a la menor y deje constancia de su estado físico. “ Hablé con Lara, que llame ya a un médico legista y que constaten que no tiene nada. Porque se va a ir de acá y le va a hacer algo para que parezca que le pegaste”, se escucha decir a una persona durante la conversación.

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En medio de ese intercambio, la China Suárez decidió intervenir para consultar sobre la presencia de los profesionales de salud. “¿Pero la ambulancia es de parte de ella o…?”, preguntó la actriz, en referencia a Wanda Nara. Ante su inquietud, una de las personas presentes le aclaró: “No, no, de parte mía”.

La conversación continuó con el pedido de que se realizara una revisión médica exhaustiva. “Que constaten, que la revisen de arriba abajo. Si quieren entrar y que la revisen en casa, lo que quieran, que no tiene ningún golpe, nada”, se escucha en otro tramo de la grabación.

La furia de Mauro Icardi y el polémico comentario de la China Suárez sobre Francesca Icardi

En otro tramo del video, se escuchó a un efectivo mientras intentaba explicar que la nena podía irse con su madre si lo quisiera. Fue en ese momento que Mauro Icardi reaccionó con bronca: “La nena tiene 11 años, no decide. Tienen que venir con una orden del juez para entregarla. Están bajo mi responsabilidad”.

Pero uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la actriz se metió y quiso saber dónde se encontraba Francesca, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de la tensión, Eugenia preguntó por la menor y recibió como respuesta que estaba dentro de la ambulancia que había llegado hasta la propiedad. Lejos de quedarse callada, la China lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Está ahí con la mamá metida”, en referencia a la presencia de Wanda junto a su hija.

Mauro y Francesca Icardi

Mientras la actriz estaba al lado del delantero y le preocupaba la situación, por lo que se mantenía en contacto con Lara Piro, quien le daba indicaciones sobre cómo proceder. “Que llame ya a un médico legista y que constate que no tiene nada, porque se va a ir de acá y le va a hacer algo para que parezca que le pegaste”, advirtió y después agregó: “Está metida en la ambulancia con Wanda, sabés cómo le debe estar diciendo: ‘Ay mi amor’”.