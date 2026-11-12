En medio del escándalo con Hernán Coronel de Mala Fama, su mujer rompió el silencio y contó lo qué pasó durante la grabación

Tras los rumores de una fuerte pelea, Berenice, la mujer del cantante, habló con SQP: reveló lo que sucedió detrás de cámara y sorprendió con sus declaraciones.

En medio de las versiones sobre un supuesto escándalo de celos durante la grabación de PH: Podemos Hablar, Berenice Lucrecia, la esposa de Hernán, cantante de Mala Fama, rompió el silencio con Yanina Latorre y desmintió que haya existido una discusión entre ellos.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación. Lo acompañé hasta el canal, me hubiera gustado presenciarla, pero me dijeron que me tenía que correr. Me asignaron un camarín para estar con mi bebé, nuestra hija, y un lugar con una televisión para que pudiera ver lo que estaban grabando”, comenzó diciendo en SQP.

En ese sentido, aclaró que nunca tuvo contacto con lo que ocurría dentro del estudio: “En ningún momento tuve contacto con él, ni con la producción, ni con lo que estaban grabando. Cuando terminaron, me pasaron a buscar y nos fuimos”.

Además, apuntó contra quienes difundieron la versión del supuesto conflicto: “El que difundió esto sabe que es mentira, porque no pasó eso. Ni siquiera pude cruzar palabra. Él entró a grabar y yo no pude estar. Después venía porque hacían muchos cortes. Nunca discutimos por nada” .

Por otro lado, se refirió a la frase que habría generado el supuesto ataque de celos, luego de que el cantante recordara a su expareja durante la grabación. “Le preguntaron cómo conoció a sus parejas y él contó cómo conoció a su primera pareja y después contó cómo me conoció a mí. Contó que la primera fue la madre de sus hijas ”, explicó.

Finalmente, negó que su marido hubiera hecho una declaración de amor hacia su expareja y aseguró que todo se trató de una versión que no coincide con lo sucedido: “Nunca dijo ‘conocí el amor’. Es más, lo van a ver cuando salga el programa. Van a ver que nada que ver la frase. No hay nada que me moleste, están las cosas claras. Nunca hubo nada, nunca discutimos”.

Qué dijo Natalie Weber sobre el presunto ataque de celos en plena grabación

Fue Rodrigo Lussich quien dio el pie para que Natalie Weber relate el supuesto episodio. “Hernán Coronel de Mala Fama grabó PH, habló de un amor como el de la madre de sus hijos, como un gran amor, o el que le abrió las puertas del amor, y su actual novia, Berenice, mujer, madre de su hija, le hizo una escena. La pregunta es ¿se cortó la grabación o se pudo seguir? ¿Qué pasó cuando ella se enojó?”, comenzó diciendo el conductor.

Captura: web

En ese contexto Weber, reveló que la mujer del músico se encontraba detrás de cámaras cuando escuchó sus declaraciones y no pudo contener su enojo: “Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió”.

Luego contó que durante una pausa de la grabación se produjo una fuerte discusión entre la pareja. “En un momento hubo un corte y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán”, detalló. “¿Y estaban todos presentes, todos lo escucharon?”, quiso saber Lussich, a lo que su compañera respondió que sí.