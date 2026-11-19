La conductora Yanina Latorre reveló que una de las figuras de la televisión más conocidas en el mundo del espectáculo no recibió la carta para asistir al evento de la revista: "Dijo que si la invitan, igual no va a ir".

La revista Gente ya hizo sus invitaciones para Los Personajes del Año 2026 y Yanina Latorre contó en detalle sobre todos los famosos que estarán presentes, pero también los que no recibieron la carta. Una famosa conductora no fue incluida en esa lista y, según dieron a entender en SQP, de invitarla, ella tiene decidido no asistir: es Laura Ubfal.

La inesperada revelación de Yanina Latorre sobre un actor: "Estuve enamorada de él"

Al evento fueron invitadas figuras muy destacadas que fueron mencionando en el ciclo de América. Las 3 centrales del evento serán Pampita, Moria Casán y Wanda Nara. Luego habrá otras figuras estelares y no se confirmó todavía la presencia de Mirtha Legrand.

Pero fue entonces que surgió el debate de la presencia de diferentes conductoras y Yanina reveló que Laura Ubfal no está invitada, pero que nunca suelen invitarla. A lo que agregó que una vez le consultó y ella dijo que, por más que reciba la invitación, no va a asistir.

Además, contaron: “ Hay un personaje muy importante que la revista Gente invitó, le envió la invitación, están esperando que vaya, quieren que esté ahí, le darían un lugar más que central y dijo que no. No se quiere cruzar con otra persona que está ahí”.

Se trata de Eugenia China Suárez: “La invitación le llegó, la están esperando, me dijeron: ‘Está invitada todos los años, queremos que esté’. Aparte, es protagonista, y porque saben que esto trae un rebote mediático, porque Wanda y la China juntas son una tapa ”.

La inesperada revelación de Yanina Latorre sobre un actor: "Estuve enamorada de él"

La conductora Yanina Latorre participa del react de MasterChef Celebrity 2026 en reemplazo de su hija Lola Latorre, quien se encuentra de viaje, y aprovechó para hacer una confesión respecto a uno de los participantes. Reveló que estuvo enamorada de uno de los famosos que actualmente participan y sorprendió.

Se trata de Mike Amigorena, uno de los participantes más destacados del reality de cocina. Junto con Lizardo Ponce, quien reemplaza a Agustín Cachete Sierra, fueron los protagonistas de una jornada a pura comida: “Me encanta, cocina muy bien, lo amo".

"Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo. En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido”, agregó.

Y cerró: "Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio. Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".