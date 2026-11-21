Breve noviazgo: por qué Andrés Nara se separó de su última pareja El papá de Wanda y Zaira había presentado públicamente a su novia durante una entrevista televisiva. Sin embargo, pocos días después, una expareja del mediático contó que el vínculo había llegado a su fin y dio detalles de lo sucedido. Agregar C5N en









Andrés Nara confirmó el final de su relación con Alejandra, a pocos días de haberla presentado públicamente en televisión. Redes sociales

La relación había salido a la luz durante un móvil para un programa de espectáculos.

La mujer que dio la primicia mantiene contacto con el empresario.

La noticia se conoció durante una emisión de Puro Show.

El protagonista de la historia habló sobre el tema y explicó su postura. Breve noviazgo: Andrés Nara confirmó el final de su relación con Alejandra, la mujer a la que había presentado públicamente pocos días antes en televisión. La ruptura se conoció durante una emisión de Puro Show, donde también se revelaron los motivos que llevaron al papá de Wanda y Zaira a tomar distancia, por qué Andrés Nara se separó

La semana pasada, el mediático había dado un móvil exclusivo para el programa de eltrece junto a su entonces pareja. Durante la entrevista, Alejandra, quien trabaja como corredora inmobiliaria, habló de su vínculo con Nara y apuntó contra Alicia Barbasola, expareja del empresario.

Al parecer, sus declaraciones no cayeron bien. Fue la propia Barbasola quien contó que Andrés había decidido terminar la relación después de escuchar los comentarios que su novia había hecho sobre ella.

Como fue la separación de Andrés Nara La expareja del papá de Wanda y Zaira, Alicia Barbasola, aseguró que se había enterado de la ruptura a través de una conversación con él. Según relató en Puro Show, ambos mantienen una buena relación y continúan en contacto. “Me pasaron el clip de ella hablando de mí. Me dijeron ‘mirá lo que dice esta ridícula’. Me trata a mí de buscafama, pero ella se sacó una foto con Wanda y Zaira y la posteó en el feed de Instagram. ¿Quién es la que quiere fama?”, cuestionó Barbasola.

Luego, sorprendió al contar que la relación entre Andrés y Alejandra ya había terminado: “No sé si sabían, pero Andrés la dejó. No le gustó que hablara mal de mí, no le gustaron las cosas que dijo y le pareció que quería fama. Esto me lo contó él, porque nosotros nos llevamos bien y hablamos. Es más, si lo llamo ahora seguro me atiende”, aseguró.