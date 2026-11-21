Un escándalo explotó en SQP, pero sin Yanina Latorre, quien estaba de viaje. Sucede que en el programa entrevistaron a Milett Figueroa y Ximena Capristo no se guardó ningún comentario: le hizo un reproche que terminó mal y acabó con la peruana enojada y a los gritos en pleno programa.
Todo comenzó cuando Nicolás Peralta le preguntó por una vieja versión que había contado Capristo sobre la época del certamen de baile en El Trece. Ella había dicho que Figueroa trataba como una especie de asistente a una productora del programa. Y, después de hacer ese comentario, habló con Marcelo Tinelli para que él pida que no se hable más del tema.
Milett aseguró que no conocía a Capristo y comenzó: "Eso no pasó. Estás diciendo algo que no es verdad". Ximena se mantuvo firme en su versión y la peruana volvió a insistir: "Te digo que no".
La fuerte acusación de Ximena Capristo contra Milett Figueroa: "Devolvé lo que te robaste"
Pía Shaw, conductora reemplazo de Yanina, intentó calmar las aguas, pero Figueroa pidió que diga quién era la productora. "Si vas a hablar de mí, da nombres. Me estás hablando con una formita que no me gusta", advirtió.
Ante la insistencia de conocer a Capristo ni a la persona en cuestión, Ximena insistió: "Sí, sabés quién es la persona a la que agarraste de secretaria. Por tu culpa me mandaron a callar y te estoy preguntando por qué lo hiciste".
Pero antes de irse, lanzó una acusación inesperada: "Que devuelva las cosas que le robó al diseñador... a los diseñadores, que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés?". Y Figueroa cerró antes de cortar la entrevista: “Yo no te conozco, no sé por qué me estás hablando a mí. Reina, a mí no me hablés como se te da la gana". ¿Todo mal?