Franco Colapinto largará 9° en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 El piloto argentino volvió a Q3 e intentará sumar puntos después de su buen paso por la carrera de Interlagos en Brasil. Por Agregar C5N en









Colapinto largará 9° en Las Vegas

Franco Colapinto largará 9° en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Este domingo, a partir de la 1, el piloto de Alpine participará de una prueba exigente en el circuito callejero en la ciudad estadounidense.

Luego de completar una sólida clasificación en el trazado urbano de Nevada y verse beneficiado por las sanciones que modificaron la grilla definitiva de la carrera, Colapinto va por las posiciones de puntos. El piloto argentino accedió a la Q3 junto a su compañero Pierre Gasly y ratificó la competitividad de Alpine en una tanda que tuvo como grandes golpeados a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos eliminados en la Q2.

De todos modos, el argentino no terminó contento con la actuación: “No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto”.

Alpine Durante la instancia definitiva por la pole, Colapinto estableció el noveno mejor tiempo por delante de Gasly (décimo), pero la penalización de diez lugares aplicada a Oscar Piastri por reemplazo de componentes reacomodó el clasificador: el francés avanzó al octavo puesto y el argentino quedó ubicado noveno para la carrera principal.

Arriba, Max Verstappen heredó la pole position luego de que Kimi Antonelli, autor del registro más veloz de la noche, recibiera una sanción de cinco puestos que lo privó de largar adelante. Con ese reordenamiento, George Russell y Lando Norris completarán los tres primeros lugares de partida en el callejero estadounidense, donde Colapinto buscará capitalizar su ubicación en la quinta fila para sumar puntos clave en el campeonato.