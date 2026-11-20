El hermano de Mauro Icardi destrozó su presente con La China Suárez: "No sé qué está haciendo con su vida" Guido Icardi habló sobre el distanciamiento con el futbolista y sorprendió con durísimas declaraciones sobre su vida sentimental y profesional. Además, Nora Colosimo apuntó contra La China Suárez y expresó su preocupación por el delantero. Agregar C5N en









¡Inesperado! Guido Icardi apuntó contra La China Suárez.

En medio del escándalo que rodea a Mauro Icardi, una persona de su entorno familiar decidió romper el silencio. Esta vez fue Guido Icardi, hermano del delantero, quien se expresó durante una entrevista con Nora Colosimo donde expuso el distanciamiento que mantienen desde hace tiempo y lanzó durísimas declaraciones sobre su presente sentimental y profesional.

Durante la entrevista por Radio Tu, la madre de Wanda Nara, quien conoció de cerca al delantero durante los 12 años que estuvo casado con su hija, manifestó su preocupación por el aislamiento que percibe en Mauro. En ese sentido, cuestionó a las personas que lo rodean y aseguró que no estaría recibiendo el acompañamiento que necesita. "Lo veo y lo siento solo. No lo dejen solo, porque está solo", expresó.

En ese contexto, Colosimo quiso saber si Guido consideraba que el futbolista estaba realmente enamorado de Eugenia "La China" Suárez. Lejos de dar una respuesta romántica, el joven fue tajante y sorprendió con su opinión: "De él mismo lo veo enamorado, pero no sé si lo veo enamorado en otro contexto".

La familia unida: Guido Icardi junto a Wanda Nara, Martin Migueles, Maxi López y niños. Pero eso no fue todo. La madre de Wanda fue todavía más contundente al apuntar contra la relación que mantiene actualmente con Suárez, a quien cuestionó por el lugar que ocupa en la vida del futbolista. "Está mal acompañado", sostuvo, y aseguró que la actriz "no lo aconseja, no lo guía, no lo cuida, no lo orienta".

Por su parte, Guido vinculó el presente de su hermano con los cambios que observa en su trayectoria deportiva y lanzó una comparación que no pasó inadvertida. "Podríamos decir que con tu hija mi hermano se fue muy para arriba, tuvo buenos contratos, tuvo muchas cosas", señaló, en referencia a los años en los que Mauro estuvo en pareja con Wanda.