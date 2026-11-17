Yanina Latorre aseguró que Benjamín Vicuña estaría amenazado por La China Suárez: "La está pasando muy mal" La conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió al revelar una escandalosa versión que le habría llegado desde el entorno del actor chileno y explicó por qué evitaría hablar públicamente de su expareja. Agregar C5N en









Yanina Latorre aseguró que La China Suárez y Mauro Icardi tienen amenazado al actor chileno.

En medio del escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez durante el fin de semana, Yanina Latorre reveló este martes en Sálvese Quien Pueda un dato desconocido y explosivo que involucra a Benjamín Vicuña, expareja de la actriz.

La conductora aseguró que, si bien el actor chileno intenta mantenerse al margen de la polémica para preservar a Magnolia y Amancio, los hijos que tiene en común con Suárez, tendría mucho para decir sobre la situación que rodea a la actriz y a Mauro Icardi. Además, aseguró que los últimos descargos de La China en su red social estarían influenciados por el ex Galatasaray.

"Obviamente, él quiere dejar afuera a sus hijos de todo esto. Sí tendría ganas de hablar. Acuérdense la última vez que habló en PH, los descargos de Icardi. Si te ponés a pensar, son los mismos descargos que hoy está escribiendo La China, que para mí son escritos por Icardi", comenzó diciendo Latorre.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio. Sin embargo, la revelación más fuerte llegó cuando la periodista contó la información que habría recibido de una persona cercana al entorno de Vicuña y lanzó una versión que dejó a todos sorprendidos. "A mí alguien del entorno de él me dijo que él estaría amenazado. Le dijeron: 'Si te metés, opinás o decís algo, o criticás algo que no me gusta, voy fuerte'. Y él la está pasando muy mal", aseguró Yanina.

Benjamín Vicuña y su temor a hablar sobre la China Suárez En medio de la sorpresa que generaron sus declaraciones, Nico Peralta quiso saber qué habría detrás de esas amenazas y por qué el actor tendría miedo de expresarse. "Yani, pero decís que él está amenazado, tiene miedo de lo que está pasando. ¿Pero amenazado por qué? ¿Qué tendría que ocultar él, con qué lo amenazan, qué cosas de él podrían contar para que él no hable?", consultó el panelista.