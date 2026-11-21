De acuerdo con la información brindada por medios locales, el distrito de Carhuamayo es el que más sufrió las réplicas del movimiento telúrico que ocurrió a más de 100 kilómetros de profundidad.

El fuerte terremoto que tuvo lugar en Perú durante el viernes por la noche ocasionó serios destrozos: según el último reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hay 15 establecimientos y 127 viviendas afectados , dejando un saldo de 15 heridos hasta el momento.

De acuerdo con el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo principal se produjo a las 19:09 (hora local) con una profundidad de 129 kilómetros y epicentro situado a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, donde alcanzó una intensidad de nivel V en la escala de Mercalli. Horas más tarde, durante la madrugada de este sábado a las 00:12, l a tierra volvió a temblar en la misma zona con una réplica de magnitud 5,0 a 127 kilómetros de profundidad e intensidad III.

El balance actualizado por Indeci a las 8:20 de este sábado detalló que, además de los 15 heridos y las 127 propiedades con daños estructurales, otras cuatro casas quedaron completamente inhabitables. Las localidades más afectadas por el movimiento telúrico fueron Junín, Huánuco, Lima y Pasco, así como en la provincia constitucional del Callao.

Puntualmente en Carhumayo, uno de los sitios donde el temblor se sintió con más fuerza y generó consecuencias más severas, el alcalde Abdel Vega afirmó que no descartan declarar el estado de emergencia.

"Tenemos hasta el momento viviendas afectadas 127, viviendas inhabitables cuatro, lesionados 15, de los cuales tres ya han sido dados de alta de acuerdo con información del Minsa. Tenemos dos iglesias que han sido afectadas, establecimientos de salud también han sido afectados , 15 reporta el Minsa, aunque están operativos tras el sismo 6.7 que se sintió en horas de la noche del viernes 20 de noviembre en Junín ", sostuvo el jefe del INDECI, Luis Vásquez.

En la región epicentral de Junín se reportaron cortes del suministro eléctrico, deterioros en centros de salud y restricciones vehiculares debido a los destrozos generales. En tanto, en la capital peruana se registró una persona herida en el Cercado de Lima, el derrumbe de pircas en el distrito de Independencia y desprendimientos de rocas sobre la Costa Verde, a la altura de Miraflore. También se registraron destrozos en el hospital de Pichanaki.

Del total de las 15 personas heridas, el último reporte del Ministerio de Salud informó que 12 de ellas habían sido hospitalizadas y otras tres dadas de alta.

Sismo en Perú: las recomendaciones de Defensa Civil

Mientras los equipos de emergencia continúan con el relevamiento en terreno para precisar la magnitud total de las pérdidas y considerando que muchas viviendas han quedado inhabitables, Defensa Civil instó a la ciudadanía a mantener la calma frente a eventuales réplicas, ubicar las zonas seguras dentro y fuera de sus hogares, preparar una mochila de emergencia junto a un combo de supervivencia y seguir únicamente las comunicaciones oficiales.