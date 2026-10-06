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Explotó todo: revelaron la ínfima cifra que Tini Stoessel le ofreció a su padre Alejandro

La artista continúa en la disputa por su patrimonio, el cual está a manos de su papá, quien era su mánager, y ahora redujo la oferta para evitar un juicio. Sin embargo, el número podría desatar un nuevo escándalo familiar.

Tini

Tini, firme contra su padre.

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La negociación entre Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel continúa, pero en malos términos. En medio de las versiones sobre las auditorías, el conductor Ángel de Brito reveló la propuesta económica que la cantante puso sobre la mesa para poder evitar el juicio y la cifra puede desatar un escándalo.

Se profundiza el dilema entre los Stoessel.
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La interna familiar está más latente que nunca y, según detallaron en LAM, la oferta de Tini a su papá es del 5% del total del patrimonio auditado. Si bien, puede parecer menor, explicaron que la propuesta se traduce a millones de dólares y, según informes, se calcula que se habla de u$s70 millones y u$s80 millones.

El padre obtendría eso por ser mánager y por ser el creador de Violetta, eso contempla la asignación de porcentajes para otros integrantes del núcleo familiar cercano como su mamá y su hermano Francisco Stoessel.

Además, revelaron que, para evitar entrevistas, durante el casamiento de Tini, los familiares de habrían optado por irse de vacaciones a Japón en las mismas fechas.

Cancelaciones de shows: el drama que vive Tini Stoessel en medio de su pelea con sus padres

La cantante Tini Stoessel atraviesa semanas especialmente complejas mientras lleva su música y el FUTTTURA World Tour fuera de la Argentina. En medio de las versiones sobre su conflicto familiar y profesional con su padre y también productor Alejandro Stoessel, este viernes surgieron nuevas dudas alrededor de algunos de sus próximos conciertos.

El principal foco está puesto en Miami, Estados Unidos, donde Tini tiene programado un recital para el 18 de octubre en el Kaseya Center. De hecho, el periodista Gustavo Méndez aseguró en un programa de televisiòn de aire: “Hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre” y sostuvo que parte del cuerpo de baile tendría dificultades relacionadas con sus visas laborales.

Según la versión del periodista en La Mañana con Moria, el inconveniente alcanzaría a seis de los 12 bailarines. Méndez señaló además que tampoco habría certezas sobre la documentación de otros integrantes del equipo, pese a que la presentación estadounidense lleva meses de preparación. Sin embargo, hay una precisión fundamental: el Kaseya Center mantiene oficialmente el concierto del 18 de octubre a las 20 y las entradas continúan a la venta.

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