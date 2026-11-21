Este actor protagonizó Stark Trek y X-Men y hasta llegó a ser caballero británico: su historia Su carrera estuvo llena de grandes personajes, desafíos y reconocimientos que lo llevaron a convertirse en una figura destacada del mundo del espectáculo. Agregar C5N en









Este actor protagonizó Stark Trek y X-Men y hasta llegó a ser caballero británico: su historia. Freepik

Construyó una extensa carrera que abarcó el teatro clásico, el cine y la televisión.

Alcanzó la fama internacional con un papel protagónico en una reconocida saga de ciencia ficción.

También interpretó a uno de los personajes más importantes del universo de Marvel.

Recibió importantes distinciones por su trayectoria, entre ellas el título de caballero británico. Pocos actores logran construir una carrera tan amplia como la de Patrick Stewart, una figura que dejó su marca tanto en el teatro clásico como en algunas de las franquicias más populares del cine y la televisión. Su rostro quedó asociado a personajes inolvidables, como el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y el profesor Charles Xavier de X-Men. Sin embargo, detrás de esos papeles hubo una trayectoria de décadas que también le valió importantes reconocimientos en el mundo de la actuación.

Patrick Stewart como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. IMDb Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, una pequeña localidad del norte de Inglaterra, Stewart creció en una familia trabajadora y tuvo una infancia alejada de los lujos. Desde joven encontró en la actuación una oportunidad para desarrollar su talento y comenzó a formarse en el teatro. Con el paso de los años, se especializó en las obras de William Shakespeare y llegó a participar en alrededor de 60 producciones de la Royal Shakespeare Company.

Antes de alcanzar la fama internacional, el actor tuvo participaciones en distintas producciones británicas, entre ellas Yo, Claudio y Norte y Sur. También consiguió pequeños papeles en películas como Excalibur y Dune, dirigida por David Lynch. Su gran oportunidad llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar a uno de los personajes principales de una reconocida saga de ciencia ficción que cambiaría su carrera para siempre.

Así fue la vida del actor Patrick Stewart El papel que lo llevó a convertirse en una estrella fue el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación. Durante siete temporadas, entre 1987 y 1994, Stewart interpretó al comandante de la nave USS Enterprise, un líder reconocido por su inteligencia, diplomacia y capacidad para tomar decisiones. El personaje tuvo tanto éxito que volvió a encarnarlo en cuatro películas y, años después, en la serie Star Trek: Picard.

Su carrera también encontró otro personaje emblemático en el universo de Marvel. Desde el estreno de X-Men en 2000, Stewart interpretó al profesor Charles Xavier, el líder de los mutantes, en distintas entregas de la franquicia. Formó parte de películas como X-Men 2, X-Men: la decisión final, Días del futuro pasado y Logan, además de tener una aparición en Doctor Strange en el multiverso de la locura. De esta manera, consiguió quedar asociado a dos de las sagas más importantes de la cultura popular.

Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier de X-Men. Espinof A lo largo de sus siete décadas de trayectoria, Patrick Stewart recibió premios y distinciones por su trabajo en el teatro, el cine y la televisión. En 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, la reina Isabel II lo distinguió como caballero por sus aportes a las artes escénicas. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un premio Grammy por su narración de Pedro y el lobo. Finalmente, el actor falleció el pasado 28 de octubre a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, tras atravesar un breve proceso de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.