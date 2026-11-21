Las entidades financieras ofrecen diferentes tasas de interés para los depósitos a corto plazo. Cuánto rinde cada opción, qué ganancia se puede obtener y cómo se compara con la evolución de los precios este mes.

Los bancos ofrecen diferentes tasas de interés para los depósitos a plazo fijo, lo que modifica la ganancia que se puede obtener en 30 días.

Plazo fijo : si depositas 4.500.000 pesos a 30 días en noviembre 2026 permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento. El resultado depende de la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera y de si la operación se realiza por canales digitales o de manera presencial. cuánto podés ganar

En el escenario actual, las diferencias entre bancos pueden modificar el rendimiento final. Por eso, antes de realizar la inversión, conviene comparar las tasas disponibles y revisar las condiciones de cada institución.

De acuerdo con los datos relevados el 18 de noviembre, las tasas para un plazo fijo tradicional a un mes presentan diferencias entre las entidades. Entre las opciones con mayor rendimiento aparece una TNA del 24%, mientras que el promedio de los 33 bancos relevados se ubica en el 20,54% .

Si depositás $4.500.000 a 30 días, el rendimiento depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad. Según las tasas relevadas, con una TNA del 24%, como la del Banco Bica, los intereses alcanzan los $88.767,12 , por lo que al vencimiento recibís $4.588.767,12. En otros bancos, los resultados estimados son:

Banco Provincia (21% TNA): $77.671,23 de intereses. Total: $4.577.671,23.

Banco Nación (19,25% TNA): $71.198,63 de intereses. Total: $4.571.198,63.

Banco Galicia (18,25% TNA): $67.500 de intereses. Total: $4.567.500.

Santander (18% TNA): $66.575,34 de intereses. Total: $4.566.575,34.

BBVA (17% TNA): $62.876,71 de intereses. Total: $4.562.876,71.

Los montos son aproximados y corresponden a una colocación a 30 días. Las tasas pueden cambiar según la fecha, el canal de contratación y las condiciones de cada banco.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El último dato oficial del INDEC indicó que la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2% mensual. Este porcentaje sirve como referencia para evaluar el rendimiento de las colocaciones, aunque no representa la suba de precios que necesariamente se registrará durante los próximos 30 días.

Con una TNA del 24%, el rendimiento equivalente para un período de 30 días es de aproximadamente 1,97%. Por lo tanto, si la inflación mensual se mantuviera en el 2,2%, el plazo fijo quedaría por debajo de la suba de precios. En ese escenario, los intereses obtenidos no alcanzarían para compensar completamente el aumento del costo de vida. Por eso, además de comparar las tasas bancarias, es importante considerar la evolución de la inflación y el objetivo que se busca con el ahorro.