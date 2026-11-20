Flor de la V lanzó una bomba en vivo y dejó en shock a sus panelistas: el incómodo momento al aire La conductora reveló una importante decisión de Canal 9 sobre el futuro de su programa y provocó un momento de desconcierto entre sus compañeros. Agregar C5N en









Florencia de la V y un anuncio que sorprendió a sus compañeros.



Flor de la V protagonizó un incómodo momento durante la emisión de Los Profesionales de Siempre, cuando comunicó que el ciclo llegará a su fin el próximo 31 de enero. La noticia generó sorpresa entre los integrantes del panel, quienes desconocían la decisión y se enteraron en pleno vivo.

La situación se produjo este viernes, mientras el equipo conversaba sobre la organización de las vacaciones. En ese contexto, la presentadora decidió compartir lo que le habían informado horas antes las autoridades de Canal 9, que prepara cambios en su programación. "Hoy, cuando me junté con la gente del canal, me comunicaron que el 31 de enero terminan Los Profesionales. La verdad que es una triste noticia para todos nosotros. Vamos a estar acá hasta el 31 de enero", expresó.

Pese al levantamiento del ciclo de espectáculos, Flor aclaró que su continuidad laboral todavía está por definirse, ya que mantiene un acuerdo vigente con la señal. "Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo con el canal, qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13:30 a 15:30. Bueno, simplemente es eso", explicó.

En el programa de Flor de la V, los panelistas se acaban de enterar EN VIVO que el año que viene se quedan afuera https://t.co/N5Y1nTnUS0 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 20, 2026 La incómoda reacción de los panelistas tras el anuncio de Flor de la V Sin embargo, lo más llamativo ocurrió cuando las cámaras enfocaron los rostros de sus compañeros: las expresiones dejaron en evidencia que no habían sido notificados sobre el final del programa y se estaban enterando en vivo.

"La verdad que nos estamos enterando ahora…", se escuchó decir desde el panel. "¡Ah! Yo pensé que sabían. Claro, porque yo pensé que habían hablado, pensé que les habían dicho. Ay, perdón, me están mirando porque yo pensé que habían hablado con mi productora, pensé que habían hablado con ustedes", manifestó al advertir la situación.