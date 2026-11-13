La foto que anticiparía el futuro de Yanina Latorre en la TV

Una imagen alimentó las versiones sobre su horizonte laboral. Ángel de Brito también habló sobre sus planes para 2027 y la posibilidad de competir con su colega.

Yanina Latorre volvió a ocupar todas las miradas del mundo mediático luego de que una imagen suya se haya viralizado durante la entrega de los Martín Fierro de cable. Esta foto pareciera adelantar su decisión profesional. El periodista Pablo Montagna la tomó conversando con Juan Cruz Ávila, CEO y accionista del Grupo América. Algo que potenció la conjetura fue que la conductora luego la reposteó.

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"Una imagen vale más que mil palabras", escribió Montagna junto a la postal. Esa frase alimentó las especulaciones sobre una posible permanencia de la panelista en el canal, aunque no existe ninguna confirmación oficial.

El contexto explica la expectativa, debido a que la venta de Mandarina al Grupo Octubre puso en duda la continuidad de los programas de la productora en la pantalla de América, ya que podrían desembarcar en El Nueve. Desde entonces, Latorre recibió propuestas, pero no quiso tomar todavía una decisión.

La conductora de SQP aclaró que está muy conforme con su equipo y que se tomará el tiempo necesario para elegir lo que más le convenga. Reconoció que tuvo ofertas tentadoras, aunque admitió que los cambios le cuestan.

El conductor de LAM adelantó sus planes para 2027 luego de la venta de la productora a los dueños de El Nueve. Habló con Los Profesionales de Siempre y dejó claro su deseo de continuar. "M i intención el año que viene es hacer LAM nuevamente con mi equipo , con la gente con la que estoy, con los que se quieran quedar, con los que quieran seguir. Veremos", afirmó.

Con humor, bromeó sobre su plantel. "Por ahí me saco alguna angelita de encima. Por ahí las dejo ir", dijo, aunque enseguida se puso serio. "Todos tenemos ofertas, somos laburantes y tenemos que pensar en lo mejor para cada uno", agregó, y aseguró que cuando a un compañero le surge algo mejor, es el primero en alentarlo a irse.

Cuando le preguntaron cómo imaginaba un cruce con Latorre, en caso de que ella siga en América y él se mude a El Nueve, no se mostró inquieto. "No me preocupa ninguna competencia", respondió. Y sumó que conoce bien el producto que hace y lo que le gusta hacer, por lo que, si le toca competir con ella, "está todo bien".

El periodista habló el miércoles por la noche, recién llegado de sus vacaciones por Europa. Reconoció que sabía de la venta de Mandarina antes de viajar y, ante un movilero de El Nueve, expresó su cariño por el canal, aunque volvió a jugar al misterio. "Me tengo que sentar a escuchar las ofertas", señaló.