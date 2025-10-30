Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..." El canal quedó ante una complicada situación ya que uno de sus conductores recibió una importante propuesta.







El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras. Telefe

El canal Telefe podría perder a una de sus principales figuras y quedó ante una complicada situación ya que uno de sus conductores recibió una importante propuesta de otro medio y podría ser uno de los pases del año en televisión.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Lape Club Social Informativo, la periodista Marina Calabró reveló: "Germán Paoloski ha sido tentado por una señal de noticias, más precisamente La Nación +, para dejar Telefe en el 2026". Así, tras el cambio de dueño, podría darse una fuerte salida de figuras del canal.

"Luis Majul levantó el teléfono. 'Hola Germancito querido, te queremos en LN+'. Es decisor del canal Luis Majul. Ya el año pasado, en noviembre/diciembre de 2024, había sido tentado para irse a LN+. En ese momento, prefirió quedarse en Telefe, su zona de confort. Estuvo a punto, pero no dio el paso", concluyó. De esta manera, quizá sea el primero en abandonar su puesto de trabajo tras la llegada de Gustavo Scaglione.

Germán Paoloski Germán Paoloski estaría a punto de irse de Telefe rumbo a La Nación+. Redes sociales De cara al 2026, Telefe prepara muchos cambios y uno de ellos sería la salida de Wanda Nara para el futuro de un programa culinario. Además, volverá Popstars y hay mucha expectativa por lo que será el reinicio de este histórico ciclo, de donde salió la reconocida banda Bandana hace 25 años.

