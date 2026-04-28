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Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Una exparticipante de Gran Hermano denunció a un jugador de Generación Dorada por abandono, tras contarle que estaba esperando un hijo. La publicista habló sin filtros en el programa de Ángel de Brito.

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

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A más de dos décadas de su romance en la casa de Gran Hermano, Romina Orthusteguy recordó cuando hizo pareja con su compañero de reality Eduardo Carrera, aún después de episodios de violencia adentro del reality. Tiempo después quedó embarazada, y cuando le contó, asegura que le habría dicho: "Me cagaste la carrera".

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.
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La historia se remonta a la edición de GH3, en octubre de 2002 y febrero de 2003, cuando el juego era conducido por Soledad Silveyra, y los episodios como el de estrellar copas en el piso, se repitieron y agravaron fuera del juego: "Me acuerdo de estar maquillándome y que me dijera ‘puta' o que rompiera todo a las patadas porque sonaba el teléfono y lo despertaba", reveló ante su excompañero Matías Bagnato.

La publicista estuvo en Bondi Live y recordó la mala experiencia con Carrera cuando se enteró de su embarazo: "Me miró fijo y me dijo que eso le cagaba la carrera".

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La hija de Eduardo Carrera, que prefiere ocultar

La paternidad de Eduardo Carrera y su negación a ver y hacerse cargo de la hija que concibió con su pareja de entonces, Romina Orthusteguy, fue uno de los temas que trató Ángel de Brito en LAM. Según el conductor, el desprecio por la hija es difícil de ocultar. Carrera vio a su heredera el día de su nacimiento, y sólo una vez posterior.

Orthusteguy decidió contar su historia con el jugador de GH, ya que ve que él ignora a la joven y sólo saluda a un hijo varón, fruto de otra relación, por lo que la joven sintió la "humillación pública" de quien es su progenitor.

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