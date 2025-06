Germán Paoloski confirmó la llegada de Sol Pérez al noticiero de Telefe: "Yo no la pedí"

"Cuando la China (Ansa) iba a abandonarnos, se barajaron varias opciones, una de ellas la de Sol Pérez, y dije que me parecía muy bien, pero no fue que yo la pedí. Seguro a partir del mes que viene va a estar con nosotros. No es que la pedí, pero me encanta que esté", explicó tras ser consultado por un supuesto pedido expreso suyo para sumarla. Con estas palabras, se desligó de cualquier responsabilidad vinculada al despido de su ahora excompañera.

Embed - CAMBIOS Y POLÉMICA EN EL NOTICIERO DEL MEDIODÍA DE TELEFÉ

Por otro lado, la conductora Milva Castellini también habló con Intrusos: "Son cambios esperables, todos tenemos un lugar asignado en el canal. Funcionamos siendo equipo y cada uno aporta desde el lugar que tiene, en el rol que juega. Así que es un placer". Así, intentó sacarse de encima rápido al enviado de América TV y no se mostró muy expectante por la llegada de Sol Pérez.

Telefe confirmó el cronograma completo de Gran Hermano rumbo a la final: qué habrá cada día

El canal Telefe confirmó el cronograma completo para los últimos 10 días de Gran Hermano 2024-25 y sorprendió a los fanáticos con varias novedades en lo que promete ser la semana más interesante del programa, ya que se conocerá al ganador del reality show tras más de 6 meses.