Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

El canal Telefe desplazó a la mediática Wanda Nara de su programación para el 2026, ya que cambiará la conducción de un exitoso programa e incorporará a Vero Lozano para que esté al frente del histórico ciclo.
El canal decidió prescindir de la mediática y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que es un auténtico culebrón.
Durante una nueva emisión de El ejército de la mañana, el influencer Fefe Bongiorno reveló: "Vero Lozano está en charlas tempranas para posiblemente ser la próxima conductora de Bake Off". Con estas palabras, expuso que Telefe decidió prescindir de la mediática, lo cual podría generar un fuerte escándalo a solo días del comienzo de MasterChef Celebrity.
"Está en charlas, la idea no sería dejar a Wanda sin nada, sino que ella siga en MasterChef. Vero fue finalista el año pasado en Bake Off y rindió muy bien", concluyó el influencer. Esta noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de una fuerte interna por la conducción de uno de los ciclos más exitosos en materia de rating.
Por otro lado, en las últimas horas, Wanda Nara expuso Mauro Icardi y esto agregó un nuevo capítulo a la interminable novela por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. De esta manera, el conflicto está lejos de terminar y esta noticia de Telefe podría estar directamente vinculada a sus constantes peleas públicas.
El exfutbolista Maxi López presentó su plato en MasterChef Celebrity ante los jurados y lo llamó "La bondiola de Wanda Nara" a modo de homenaje para su expareja y conductora del programa, pero antes hizo un guiño a los chats privados con Mauro Icardi donde refería a la hamburguesa.