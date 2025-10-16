IR A
IR A

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

El canal decidió prescindir de la mediática y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que es un auténtico culebrón.

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.

Telefe
Maxi López desafió a Wanda Nara.
Te puede interesar:

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

Durante una nueva emisión de El ejército de la mañana, el influencer Fefe Bongiorno reveló: "Vero Lozano está en charlas tempranas para posiblemente ser la próxima conductora de Bake Off". Con estas palabras, expuso que Telefe decidió prescindir de la mediática, lo cual podría generar un fuerte escándalo a solo días del comienzo de MasterChef Celebrity.

"Está en charlas, la idea no sería dejar a Wanda sin nada, sino que ella siga en MasterChef. Vero fue finalista el año pasado en Bake Off y rindió muy bien", concluyó el influencer. Esta noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de una fuerte interna por la conducción de uno de los ciclos más exitosos en materia de rating.

Embed - ENIGMÁTICO: LA NUEVA PROPUESTA DE TELEFE PARA VERO LOZANO #bondi #stream #lam #podcast

Por otro lado, en las últimas horas, Wanda Nara expuso Mauro Icardi y esto agregó un nuevo capítulo a la interminable novela por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. De esta manera, el conflicto está lejos de terminar y esta noticia de Telefe podría estar directamente vinculada a sus constantes peleas públicas.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

El exfutbolista Maxi López presentó su plato en MasterChef Celebrity ante los jurados y lo llamó "La bondiola de Wanda Nara" a modo de homenaje para su expareja y conductora del programa, pero antes hizo un guiño a los chats privados con Mauro Icardi donde refería a la hamburguesa.

Wanda Maxi
Maxi López desafió a Wanda Nara.

Maxi López desafió a Wanda Nara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity ﻿tras dos días de competencia.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

Finalizó La Voz y comenzó MasterChef.

Cuánto midió la final de La Voz Argentina y el debut de MasterChef Celebrity en Telefe

últimas noticias

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Hace 36 minutos
Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Hace 38 minutos
play
Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Hace 1 hora
El ministro de Economía anunció superávit fiscal primario.

El Gobierno informó que en septiembre el superávit primario fue de casi $700.000 millones

Hace 1 hora
play
Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

Hace 1 hora