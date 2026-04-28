Tensión en Gran Hermano: qué decidió Telefe tras la dura confesión de Tamara Paganini

Tras el desgarrador relato de la jugadora sobre la muerte de sus bebés, la producción intervino y cambió por completo la competencia.

Tamara Paganini rompió el protocolo de Gran Hermano 2026 al contar una historia íntima y familiar como la muerte de sus bebés recién nacidos. Ante el llanto desesperado de la participante, la producción de Telefe terminó con la prenda sobre "los mejores y peores momentos de sus vidas".

La participante del reality contó una dura historia familiar en el marco de una actividad para recordar los "momentos más felices". Ella relató con lujo de detalles qué pasó con la muerte de sus mellizos: " Después de 22 años buscando un bebé , con diferentes parejas e incluso viendo la posibilidad de hacerlo sola".

Después detalló los tratamientos de fertilidad y que en uno de ellos le avisaron que iba a tener dos bebés, pero que esa felicidad no iba a durar mucho: "Me dijeron que el nene no iba a sobrevivir cuando naciera, pero la nena sí. Fue raro vivir un embarazo sabiendo que uno iba a morir y el otro iba a vivir. Uno no sabe qué sentir”, dijo ante el silencio de sus compañeros.

Tamara Paganini contó el duro momento que vivió con el fallecimiento de sus hijos, luego de relatar la historia terminó con una crisis nerviosa. #GranHermano pic.twitter.com/SMyGl7lNuY

En ese momento, la histórica jugadora de GH empezó a llorar y no pudo parar más, ante la crisis de nervios, mientras relató que la beba nació con vida y que después tuvo problemas para respirar, cuando volvieron de alta a la casa, se descompensó y murió. "Tuvimos que decidir desconectarla", explicó desencajada: “Atención por favor. La actividad ha finalizado”, anunció el Big.

Entre las confesiones más dolorosas, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada, varios participantes coincidieron en haber padecido bullying, maltratos y hasta la pérdida de los hijos.

Los detalles del drama de Tamara Paganini

Tamara Paganini quedó embarazada en 2016 y lo que fue un sueño hecho realidad terminó con un drama famliar, dada la corta vida de sus hijos gemelos: el varón murió el día del parto y la nena diez días después. La histórica participante histórica de Gran Hermano perdió a sus bebés mellizos, Donatella y Vitorio, poco después de nacer, debido a un parto prematuro y graves complicaciones de salud.

Vitorio falleció a los pocos minutos de nacer, mientras que Donatella murió tras diez días en terapia intensiva, situación que llevó a la pareja a tomar la dolorosa decisión de desconectarla.