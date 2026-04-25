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¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

Se perfila un duelo decisivo entre dos participantes de alto impacto de la casa, según el voto y tendencia de las redes.

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

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La casa de Gran Hermano vive horas muy tensas luego de conocer la placa de candidatos a salir del reality de Telefe. Las encuestas indican cuál es la tendencia para el lunes 27 de abril en una nueva gala de eliminación y, por lo tanto, qué participante tiene más probabilidades de abandonar la casa.

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.
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Después de que Tamara Paganini, Daniela, Zilli y Eduardo fueran los menos votados, y entonces quedaran adentro por una semana más, la placa se redujo a cinco nombres: Brian Sarmiento, Danelik, Solange Abraham, Franco Zunino y Yipio.

Según adelantó el especialista en el juego Fefe Bongiorno, los usuarios votaron en X, pero en las últimas horas dieron un giro y el orden de los candidatos a abandonar la casa se alteró: Yipio encabeza la lista para quedar afuera. Si bien la humorista estaba ubicada en segundo lugar, su imagen se vio afectada recientemente.

Quien le sigue es Brian Sarmiento, que empezó la semana como el primer candidato para irse pero supo repuntar, aunque sigue con muchos votos negativos.

Un mano a mano de alto impacto

Los analistas de Gran Hermano opinaron que, si bien Danelik, Solange y Franco Zunino siguen en placa, los máximos candidatos para ser eliminados este lunes son Yipio y Brian Sarmiento. Este mano a mano de alto impacto está muy peleado, así que lo que hagan estos participantes el fin de semana y hasta el lunes puede afectar el resultado que define el público con su voto, ya que las encuestas solo reflejan tendencias.

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