29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Una figura de Cruzeiro destrozó a los jugadores de Boca: "Vinieron a provocar y jugar sucio"

Gerson cuestionó la postura de los futbolistas del Xeneize, luego del triunfo 1-0 del equipo brasileño por la Copa Libertadores. "Fuimos más inteligentes", expresó.

Por
Gerson fue titular contra Boca.

Gerson fue titular contra Boca.

El futbolista Gerson, quien es una de las principales figuras de Cruzeiro, cuestionó a los jugadores de Boca luego del caliente partido con el Xeneize en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en el que el equipo brasileño se impuso 1-0.

Tras el escándalo en el Mineirao, se conoció el informe del árbitro del partido entre Cruzeiro y Boca. 
Te puede interesar:

Se filtró el informe del árbitro Ostojich tras el partido contra Cruzeiro: ¿Hay sanciones para Boca?

En diálogo con la prensa luego del partido, Gerson analizó el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Mineirao y comparó los planteos de ambos equipos. "Ellos vinieron a provocar y a jugar sucio y nosotros hicimos lo mismo, pero fuimos más inteligentes, por eso se quedaron sin un jugador", expresó en referencia a la expulsión del delantero Adam Bareiro, que se produjo mientras se jugaba el tiempo adicionado del primer tiempo.

boca cruzeiro
Cruzeiro le ganó a Boca en un partido caliente.

Cruzeiro le ganó a Boca en un partido caliente.

El jugador paraguayo recibió la tarjeta amarilla del árbitro Esteban Ostojich después de un manotazo cuando disputaba la pelota con Christian. Tras ese momento, se retiró del campo de juego luego de discutir con el réferi y no podrá jugar en la próxima jornada de la Copa Libertadores, en la que Boca recibirá a Barcelona de Ecuador en la Bombonera el martes desde las 21, por lo que el entrenador Claudio Úbeda deberá resolver quién lo reemplazará.

El encuentro entre Cruzeiro y el Xeneize estuvo marcado por varios cruces entre los futbolistas, que incluso se extendió después del encuentro aunque no pasó a mayores ya que Ostojich no expulsó a otros jugadores.

Detuvieron a un hincha de Boca en Brasil por hacer gestos racistas en el partido frente a Cruzeiro

Un hincha de Boca fue detenido en Brasil tras ser acusado por realizar gestos racistas contra los fanáticos de Cruzeiro durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para la legislación local, dichos gestos están calificados como injuria racial por lo que el delito es imprescriptible, por lo que se le niega quedar en libertad debido al pago de fianza. De esta manera, el fanático del Xeneize, identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, y que reside en Brasil, permanecerá bajo custodia.

El medio Portal R7 detalló que la detención se llevó a cabo después de que un guardia de seguridad privada alertara sobre un presunto acto discriminatorio en una de las tribunas. En el acta policial, informó que se observó al simpatizante realizando “provocaciones” con gesticulaciones vinculadas al color de piel y, puntualmente, un gesto imitando a un “mono”.

“Un hincha argentino fue detenido por realizar gestos racistas contra la hinchada de Cruzeiro”, señalaron fuentes policiales brasileñas. Sin embargo, el propio acusado desmintió dichas acusaciones y explicó que el movimiento (pasarse la mano por el brazo) fue interpretado de manera errónea ya que se trató de una referencia a la “falta de sangre caliente”.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conmebol inició el proceso de investigación que derivará enun expediente disciplinario por los hechos de racismo

Detuvieron a un hincha de Boca en Brasil por hacer gestos racistas en el partido frente a Cruzeiro

Bareiro hizo un reflexivo posteo tras la expulsión.
play

Las disculpas de Bareiro por la expulsión en Brasil: "Toca tragar mierda"

Boca se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Cruzeiro

El colombiano Neyser Villarreal grita su gol, el del triunfo.

En una batalla en Brasil, Boca sufrió la expulsión de Bareiro y perdió 1-0 con Cruzeiro

Boca jugará en condición de visitante desde las 21:30 frente a Cruzeiro

Boca va a Brasil para estirar su invicto ante Cruzeiro y mantenerse con puntaje ideal en la Libertadores

Miguel Merentiel y Leandro Paredes aprovecharon la realización del Road Show to BA 2026 para ver la exhibición de Franco Colapinto.

Paredes y Merentiel, presentes en la exhibición de Colapinto

Rating Cero

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.
play

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Yipio, participante de Gran Hermano 2026.

¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a Yipio

últimas noticias

Nadine Gervas es una nueva denunciante contra Federico Nicolás Balbuena.

El golpeador de Pilar sumó una nueva denuncia: "Quedé embarazada a raíz de su abuso"

Hace 8 minutos
La pintada en chino en la persiana del supermercado: Si abrís el local, te matamos.

"Si abrís el local te matamos": la amenaza mafiosa a un supermercadista chino que terminó con dos detenidos

Hace 27 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3878 del miércoles 29 de abril de 2026

Hace 50 minutos
play
Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Hace 56 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Hace 1 hora