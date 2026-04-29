Una figura de Cruzeiro destrozó a los jugadores de Boca: "Vinieron a provocar y jugar sucio"

Gerson cuestionó la postura de los futbolistas del Xeneize, luego del triunfo 1-0 del equipo brasileño por la Copa Libertadores. "Fuimos más inteligentes", expresó.

El futbolista Gerson , quien es una de las principales figuras de Cruzeiro , cuestionó a los jugadores de Boca luego del caliente partido con el Xeneize en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , en el que el equipo brasileño se impuso 1-0.

En diálogo con la prensa luego del partido, Gerson analizó el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Mineirao y comparó los planteos de ambos equipos. "Ellos vinieron a provocar y a jugar sucio y nosotros hicimos lo mismo, pero fuimos más inteligentes, por eso se quedaron sin un jugador", expresó en referencia a la expulsión del delantero Adam Bareiro, que se produjo mientras se jugaba el tiempo adicionado del primer tiempo.

El jugador paraguayo recibió la tarjeta amarilla del árbitro Esteban Ostojich después de un manotazo cuando disputaba la pelota con Christian. Tras ese momento, se retiró del campo de juego luego de discutir con el réferi y no podrá jugar en la próxima jornada de la Copa Libertadores, en la que Boca recibirá a Barcelona de Ecuador en la Bombonera el martes desde las 21, por lo que el entrenador Claudio Úbeda deberá resolver quién lo reemplazará.

El encuentro entre Cruzeiro y el Xeneize estuvo marcado por varios cruces entre los futbolistas , que incluso se extendió después del encuentro aunque no pasó a mayores ya que Ostojich no expulsó a otros jugadores.

Detuvieron a un hincha de Boca en Brasil por hacer gestos racistas en el partido frente a Cruzeiro

Un hincha de Boca fue detenido en Brasil tras ser acusado por realizar gestos racistas contra los fanáticos de Cruzeiro durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para la legislación local, dichos gestos están calificados como injuria racial por lo que el delito es imprescriptible, por lo que se le niega quedar en libertad debido al pago de fianza. De esta manera, el fanático del Xeneize, identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, y que reside en Brasil, permanecerá bajo custodia.

El medio Portal R7 detalló que la detención se llevó a cabo después de que un guardia de seguridad privada alertara sobre un presunto acto discriminatorio en una de las tribunas. En el acta policial, informó que se observó al simpatizante realizando “provocaciones” con gesticulaciones vinculadas al color de piel y, puntualmente, un gesto imitando a un “mono”.

“Un hincha argentino fue detenido por realizar gestos racistas contra la hinchada de Cruzeiro”, señalaron fuentes policiales brasileñas. Sin embargo, el propio acusado desmintió dichas acusaciones y explicó que el movimiento (pasarse la mano por el brazo) fue interpretado de manera errónea ya que se trató de una referencia a la “falta de sangre caliente”.