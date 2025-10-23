Telefe sufrió la filtración de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes serán El canal quedó expuesto luego de que se diera a conocer cómo estará conformada la próxima edición del reality show.







Gran Hermano: Generación Dorada ﻿llegará en 2026. Captura Telefe

El canal Telefe sufrió la filtración de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y quedó expuesto en redes sociales con los fans del reality show, ya que todavía falta mucho tiempo para el inicio y esto le quita valor a la sorpresa.

Durante una nueva emisión del programa Gossip, se reveló que hay un borrador de 50 nombres, aunque agregaron que todavía no pasaron un primer filtro. Al respecto, el periodista Leo Arias comenzó por expresar: "Es polémico, es picante, supo ser panelista, conductor, es del mundo del streaming, tiene un carácter fuerte, está en pareja... Señores, el primer convocado es el señor Flavio Azzaro".

Lejos de ser la única información, agregó: "Tengo otro nombrecito, es uno que ya lo conocen todos, que entiende muy bien de reality, pero que no sé si va a aceptar porque está con mucho trabajo en redes. Tiene un grupo de fandom que lo ama. El segundo nombre del borrador es Mariano De La Canal". Tras esto, agregaron que el "Fan de Wanda Nara" no tiene muchas chances reales de participar.

Embed GH Generación Dorada:



FLAVIO AZZARO y MARIANO DE LA CANAL (el "Fan de Wanda") serían los primeros convocados, según Gossip



-PILAR: "Hay un borrador de 50 nombres al cual tuvo acceso LEO ARIAS"#GranHermano pic.twitter.com/zRa9DLuLc8 — Fans • Gran Hermano (@GranHermano_HOY) October 21, 2025

Hace algunas semanas, se filtró que Telefe estaba muy interesado en contar con Andrea Del Boca y Laura Bozzo en Gran Hermano: Generación Dorada. De esta manera, por el momento solo se han dado a conocer nombres de famosos y se desconoce quiénes serán los desconocidos que ingresarán al reality show en 2026.