Telefe sufrió la filtración de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes serán

El canal quedó expuesto luego de que se diera a conocer cómo estará conformada la próxima edición del reality show.

Gran Hermano: Generación Dorada ﻿llegará en 2026.

Gran Hermano: Generación Dorada ﻿llegará en 2026.

Captura Telefe
MasterChef Celebrity quedó expuesto en televisión.
MasterChef Celebrity quedó expuesto: aseguran que está guionado por Telefe

Durante una nueva emisión del programa Gossip, se reveló que hay un borrador de 50 nombres, aunque agregaron que todavía no pasaron un primer filtro. Al respecto, el periodista Leo Arias comenzó por expresar: "Es polémico, es picante, supo ser panelista, conductor, es del mundo del streaming, tiene un carácter fuerte, está en pareja... Señores, el primer convocado es el señor Flavio Azzaro".

Lejos de ser la única información, agregó: "Tengo otro nombrecito, es uno que ya lo conocen todos, que entiende muy bien de reality, pero que no sé si va a aceptar porque está con mucho trabajo en redes. Tiene un grupo de fandom que lo ama. El segundo nombre del borrador es Mariano De La Canal". Tras esto, agregaron que el "Fan de Wanda Nara" no tiene muchas chances reales de participar.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity en Telefe

Telefe transmitió el partido de Racing Club contra Flamengo por la Copa Libertadores y el resultado fue catastrófico, ya que tuvo menos rating que MasterChef Celebrity y esto podría terminar por un análisis interno del canal para decidir qué harán con próximas ediciones.

Wanda Nara MasterChef Celebrity Flamengo Racing Libertadores
MasterChef Celebrity promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

MasterChef Celebrity promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

