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La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

El modelo sorprendió al recordar la estrecha relación que lo une con la “reina de los bajitos”. Durante años, la estrella brasileña fue parte de su vida familiar, compartiendo confianza y momentos íntimos.

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

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Una confesión inesperada de Hernán Drago volvió a iluminar una amistad poco conocida del espectáculo: la que lo une con la “reina de los bajitos”. Xuxa y el modelo argentino supieron tener una estrecha relación durante años donde compartieron confianza y momentos íntimos.

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En una charla en el canal de streaming Bondi Live, Drago sorprendió al compartir detalles íntimos de ese vínculo y confirmando que la relación trascendió lo laboral. Durante años, la estrella infantil fue parte de su vida cotidiana y construyó una relación de afecto con su familia. “Es que es la madrina de mis hijos, o sea, sí”, reveló.

La "reina de los bajitos” estuvo presente en la crianza de Lola y Luka, los hijos del modelo. “En esa época nosotros viajábamos mucho para allá… íbamos tres o cuatro veces por año. Íbamos para allá a visitarla, ella venía otro tanto acá”, contó.

Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró”, confesó para una audiencia renovada.

Hernán Drago - Xuxa - familia

Según explicó el modelo, el secreto de la relación con la diva de los chicos fue la intimidad y el cariño que supieron cultivar, pese a la presión de la exposición pública. “Cuando uno quiere, puede”, enfatizó.

En 2014, durante el programa Tu cara me suena, Hernán imitó a Xuxa y ella, desde Brasil, celebró la performance con humor y afecto, incluso enviando un video con consejos para lograr una versión más fiel. La artista luego compartió en redes sociales su alegría, confirmando la amistad y el vínculo familiar que los une desde hace años.

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