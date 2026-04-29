La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

Una confesión inesperada de Hernán Drago volvió a iluminar una amistad poco conocida del espectáculo: la que lo une con la “reina de los bajitos”. Xuxa y el modelo argentino supieron tener una estrecha relación durante años donde compartieron confianza y momentos íntimos.
En una charla en el canal de streaming Bondi Live, Drago sorprendió al compartir detalles íntimos de ese vínculo y confirmando que la relación trascendió lo laboral. Durante años, la estrella infantil fue parte de su vida cotidiana y construyó una relación de afecto con su familia. “Es que es la madrina de mis hijos, o sea, sí”, reveló.
La "reina de los bajitos” estuvo presente en la crianza de Lola y Luka, los hijos del modelo. “En esa época nosotros viajábamos mucho para allá… íbamos tres o cuatro veces por año. Íbamos para allá a visitarla, ella venía otro tanto acá”, contó.
“Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró”, confesó para una audiencia renovada.
Hernán Drago - Xuxa - familia
Según explicó el modelo, el secreto de la relación con la diva de los chicos fue la intimidad y el cariño que supieron cultivar, pese a la presión de la exposición pública. “Cuando uno quiere, puede”, enfatizó.
En 2014, durante el programa Tu cara me suena, Hernán imitó a Xuxa y ella, desde Brasil, celebró la performance con humor y afecto, incluso enviando un video con consejos para lograr una versión más fiel. La artista luego compartió en redes sociales su alegría, confirmando la amistad y el vínculo familiar que los une desde hace años.