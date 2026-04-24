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La producción de Gran Hermano censuró un video de Tamara Paganini: "Se agarró las partes íntimas"

La participante Sol Abraham contó en detalle la pelea que tuvo con su compañera y se quejó de un repudiable gesto que no mostraron.

Tamara Paganini reingresó a la competencia.

Tamara Paganini reingresó a la competencia.

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La participante Solange Abraham se enojó con Tamara Paganini y reveló delante de una compañera que tuvo un repudiable gesto con ella en medio de una discusión que la producción de Gran Hermano Generación Dorada 2026 decidió no mostrar delante de las cámaras. “Se agarró las partes íntimas”, contó.

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Tras regresar de sus días en La casa de los famosos de Telemundo, la jugadora Sol tuvo una charla con Yanina Zilli y le contó todo el detalle de su enfrentamiento con Tamara que terminó mal. En silencio, pero delante de las cámaras reveló lo que querían tapar.

"¿Viste lo que pasó con Tamara? Se agarró las partes íntimas en mi cara, se agarró y se me puso acá. Muy desagradable. Que una mujer le haga eso a otra chica... ¿Qué le voy a contestar?", le contó a su compañera.

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Y agregó enojada: "Que desagradable, espantoso. Consiguió lo que quería, vino a algo y lo logró". De este modo, expuso a la producción y el pedido que recibió para lograr más repercusión en el programa.

El video no circuló en redes sociales, ni tampoco fue puesto en vivo en la edición del jueves por la noche, lo que evidenció una decisión de producción de no levantar la perdiz. ¿Será sancionada Paganini?

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