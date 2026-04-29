Femicidio en Entre Ríos: murió una mujer que agonizó 20 días después de ser apuñalada por su pareja

Una mujer que había sido apuñalada por su pareja murió tras 20 días de agonía. La víctima de la violencia de género extrema fue identificada como María Leonor Godoy, de 58 años.
María Leonor Godoy, de 58 años, falleció en el Hospital Masvernat de Concordia luego de permanecer tres semanas en terapia intensiva. Por el ataque está detenido Juan Pablo Estigard, quien fue visto saliendo de la escena del crimen y tenía una restricción de acercamiento a la víctima.
Una mujer que había sido apuñalada por su pareja murió tras 20 días de agonía. La víctima de la violencia de género extrema fue identificada como María Leonor Godoy, de 58 años.
La mujer estaba internada en terapia en el Hospital Masvernat de Concordia, en Entre Ríos, adonde llegó con traumatismos punzocortantes en la región occipital, lesiones en la zona cervical, interescapular y supraescapular, además de una herida penetrante en el tórax.
La mujer pidió auxilio ante el ataque de su agresor, Juan Pablo Estigard, de 37 años, que está detenido y quien era su pareja en el momento del apuñalamiento. Ella estaba tendida en el suelo y cubierta de sangre, según los vecinos.
El hecho ocurrió el 4 de abril en la vivienda que compartían en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, en el barrio José Hernández. Además de las heridas de de arma blanca, la mujer tenía signos compatibles con abuso sexual, lesiones que le provocaron un cuadro irreversible.
El femicida está alojado en la Unidad Penitencia N° 8 de Federal, y la carátula principal de homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, ahora cambiará por "homicidio agravado por haberse cometido contra una mujer cuando el autor es un hombre y mediare violencia de género", tras el fallecimiento de la víctima.
De acuerdo con el relato de la hija de Godoy, había una denuncia por violencia de género contra Juan Pablo Estigard, en noviembre de 2025, después de una paliza que le dejó secuelas físicas y psicológicas. La mujer aseguró que ella misma acompañó a su madre hasta la Policía Central y a Tribunales. "En ese momento se dictó una restricción de acercamiento que vencía recién este mes”, recordó Karen a los medios locales.
En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.