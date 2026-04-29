Femicidio en Entre Ríos: murió una mujer que agonizó 20 días después de ser apuñalada por su pareja María Leonor Godoy, de 58 años, falleció en el Hospital Masvernat de Concordia luego de permanecer tres semanas en terapia intensiva. Por el ataque está detenido Juan Pablo Estigard, quien fue visto saliendo de la escena del crimen y tenía una restricción de acercamiento a la víctima. Por + Seguir en







La víctima había denunciado al femicida por una golpiza en noviembre pasado. Redes sociales

Una mujer que había sido apuñalada por su pareja murió tras 20 días de agonía. La víctima de la violencia de género extrema fue identificada como María Leonor Godoy, de 58 años.

La mujer estaba internada en terapia en el Hospital Masvernat de Concordia, en Entre Ríos, adonde llegó con traumatismos punzocortantes en la región occipital, lesiones en la zona cervical, interescapular y supraescapular, además de una herida penetrante en el tórax.

La mujer pidió auxilio ante el ataque de su agresor, Juan Pablo Estigard, de 37 años, que está detenido y quien era su pareja en el momento del apuñalamiento. Ella estaba tendida en el suelo y cubierta de sangre, según los vecinos.

El hecho ocurrió el 4 de abril en la vivienda que compartían en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, en el barrio José Hernández. Además de las heridas de de arma blanca, la mujer tenía signos compatibles con abuso sexual, lesiones que le provocaron un cuadro irreversible.

El femicida está alojado en la Unidad Penitencia N° 8 de Federal, y la carátula principal de homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, ahora cambiará por "homicidio agravado por haberse cometido contra una mujer cuando el autor es un hombre y mediare violencia de género", tras el fallecimiento de la víctima.