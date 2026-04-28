Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento

Gran Hermano 2026 pasa por un gran momento con el ingreso de una famosa y la gala de eliminación del lunes, que dejó a otro jugador afuera de la Generación Dorada. Entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Brian Sarmiento, Telefe se ubicó por arriba de El Trece.
Los datos de audiencia estuvieron en picos de 12 y 13 puntos, con los nuevos movimientos en la casa, y los 10 puntos que heredó del ciclo de juegos Pasapalabra, que conduce Iván de Pineda.
El primer salto en la medición se lo llevó la salvación de placa de Zunino, dejando en claro lo que puede la televisación en vivo del juego, llegando a 13,3 cuando se esperaba la llegada de la cantante, en reemplazo de La Maciel.
El ingreso de Gladys a la edición Generación Dorada se ubicó en unos de los picos más altos de la noche, alcanzando 14,7 puntos en las mediciones, según Kantar Ibope.
Gran Hermano 2026: tensión por la salida de Brian Sarmiento
Otro momento de Gran Hermano 2026 que logró la atención de la audiencia fue la definición entre Yipio y Brian Sarmiento, luego de los cruces entre ambos jugadores durante la semana, y los seguidores de cada participante que agitaban en las redes. El momento decisivo llegó al pico de 14,9 puntos, la medición más alta hasta el momento desde que empezó el juego, el 23 de febrero pasado, según los registros de transmisión.