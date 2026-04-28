IR A
IR A

Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento

La llegada de la cantante, en reemplazo de La Maciel, y la eliminación del exfutbolista en la definición con Yipio, impulsaron los picos de audiencia de Telefe.

La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento.

La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento.

Redes sociales

Gran Hermano 2026 pasa por un gran momento con el ingreso de una famosa y la gala de eliminación del lunes, que dejó a otro jugador afuera de la Generación Dorada. Entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Brian Sarmiento, Telefe se ubicó por arriba de El Trece.

Por el partido de Boca por la Copa Libertadores, Gran Hermano no saldrá al aire este martes a la noche
Te puede interesar:

Telefe levanta Gran Hermano para transmitir Cruzeiro - Boca

Los datos de audiencia estuvieron en picos de 12 y 13 puntos, con los nuevos movimientos en la casa, y los 10 puntos que heredó del ciclo de juegos Pasapalabra, que conduce Iván de Pineda.

El primer salto en la medición se lo llevó la salvación de placa de Zunino, dejando en claro lo que puede la televisación en vivo del juego, llegando a 13,3 cuando se esperaba la llegada de la cantante, en reemplazo de La Maciel.

Embed

El ingreso de Gladys a la edición Generación Dorada se ubicó en unos de los picos más altos de la noche, alcanzando 14,7 puntos en las mediciones, según Kantar Ibope.

Embed

Gran Hermano 2026: tensión por la salida de Brian Sarmiento

Otro momento de Gran Hermano 2026 que logró la atención de la audiencia fue la definición entre Yipio y Brian Sarmiento, luego de los cruces entre ambos jugadores durante la semana, y los seguidores de cada participante que agitaban en las redes. El momento decisivo llegó al pico de 14,9 puntos, la medición más alta hasta el momento desde que empezó el juego, el 23 de febrero pasado, según los registros de transmisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

La actividad debió interrumpirse cuando todos los jugadores se pusieron a llorar.

Tensión en Gran Hermano: qué decidió Telefe tras la dura confesión de Tamara Paganini

Tamara Paganini, subcampeona de Gran Hermano 2001.
play

Tamara Paganini contó el peor momento de su vida en Gran Hermano y se quebró por la muerte de sus mellizos

Grecia Colmenares estalló en medio de una crisis y sacudió la casa de Gran Hermano.

Crisis de nervios en Gran Hermano: Grecia Colmenares tomó una drástica decisión dentro de la casa

Brian Sarmiento fue señalado por un gesto inadmisible en la casa.

Brian Sarmiento en el ojo de Gran Hermano: lo acusan de escupir la comida de sus compañeros

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

últimas noticias

Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

Hace 9 minutos
El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Hace 28 minutos
El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

Hace 35 minutos
Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Hace 39 minutos
De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 

YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único

Hace 48 minutos