Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento La llegada de la cantante, en reemplazo de La Maciel, y la eliminación del exfutbolista en la definición con Yipio, impulsaron los picos de audiencia de Telefe. + Seguir en







La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento. Redes sociales

Gran Hermano 2026 pasa por un gran momento con el ingreso de una famosa y la gala de eliminación del lunes, que dejó a otro jugador afuera de la Generación Dorada. Entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Brian Sarmiento, Telefe se ubicó por arriba de El Trece.

Los datos de audiencia estuvieron en picos de 12 y 13 puntos, con los nuevos movimientos en la casa, y los 10 puntos que heredó del ciclo de juegos Pasapalabra, que conduce Iván de Pineda.

El primer salto en la medición se lo llevó la salvación de placa de Zunino, dejando en claro lo que puede la televisación en vivo del juego, llegando a 13,3 cuando se esperaba la llegada de la cantante, en reemplazo de La Maciel.

Embed Cantando y con empanadas: así entró LA BOMBA TUCUMANA a #GranHermano pic.twitter.com/poWDk8Zvxa — emi (@eeemiliano) April 28, 2026 El ingreso de Gladys a la edición Generación Dorada se ubicó en unos de los picos más altos de la noche, alcanzando 14,7 puntos en las mediciones, según Kantar Ibope.