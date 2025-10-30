IR A
Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

Luego de un flojo número de audiencia durante la ida vs Flamengo, la Academia superó a MasterChef Celebrity y se acercó a Boca y River.

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Locura en Avellaneda tras la salida del equipo.
Video: así fue el histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

Con motivo de la gran expectativa que generó el primer partido entre la Academia y el Mengão, la audiencia del cruce definitorio superó por bastante a la conseguida una semana antes. A la espera de conocer si el equipo de Gustavo Costas conseguía la épica, mucha gente sintonizó el canal y esto provocó que los de Avellaneda tengan números parecidos a los de Boca Juniors y River Plate en Libertadores.

Durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la cual se llevó a cabo la noche anterior, Telefe consiguió 13.9 puntos de audiencia, un número que también había estado por encima de lo que fue la ida (10.8). Por eso, la noticia que llamó la atención de todos fue que el rating del partido de vuelta entre Racing y Flamengo llegó a 16.3.

Racing Flamengo rating
De esta manera, Telefe tendrá apenas un solo partido más para transmitir y nuevamente no contará con equipos argentinos en la final. Tras conseguir la licencia para la temporada 2023, el canal solo tuvo la suerte de que Boca Juniors se meta en la definición, ya que en 2024 fue Botafogo vs. Atlético Mineiro y en 2025 será Flamengo vs. Liga de Quito o Palmeiras.

racing recibimiento
